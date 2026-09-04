Ihmeelliset vuodet -ohjelman kehittäjä Carolyn Webster-Stratton luennoi Turussa
4.9.2026 11:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus järjestää tiistaina 8. syyskuuta seminaarin, jossa professori emerita Carolyn Webster-Stratton kertoo yli 40 vuotta kestäneestä työstään lasten, vanhempien ja ammattilaisten tukemiseksi sekä Ihmeelliset vuodet -ohjelmaperheen synnystä, tutkimuksesta, kansainvälisestä leviämisestä ja tulevaisuudesta. Ihmeelliset vuodet on yksi maailman laajimmalle levinneistä ja tutkituimmista lasten käytösongelmien ehkäisyyn kehitetyistä menetelmistä, jota on toteutettu Suomessakin yli 20 vuoden ajan.
Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Carolyn Webster-Strattonia seminaarin jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.
Ihmeelliset vuodet on yli 40 vuoden aikana kasvanut yksittäisestä vanhemmuusohjelmasta laajaksi ohjelmaperheeksi, jota toteutetaan nykyisin 36 maassa. Ohjelmien tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lasten käytösongelmia sekä vahvistaa lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, vanhemmuuden taitoja ja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia. Ohjelmaperheeseen kuuluu vanhemmille, opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattuja ohjelmia.
Suomessa Ihmeelliset vuodet on ollut käytössä jo yli 20 vuoden ajan. Ohjelmia hyödynnetään lasten ja perheiden parissa muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla 18 hyvinvointialueella. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksella on ollut keskeinen rooli menetelmien tutkimuksessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa Suomessa.
Ihmeellisten vuosien taustalla on yhdysvaltalainen psykologi ja professori emerita Carolyn Webster-Stratton, joka on kehittänyt ohjelman yli 40 vuotta sitten. Hän on ollut keskeinen hahmo siinä, miten ohjelmasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt tutkimukseen perustuva ja kansainvälisesti laajalle levinnyt kokonaisuus.
Turussa järjestettävässä seminaarissa Webster-Stratton tarkastelee Ihmeellisten vuosien kehitystä ohjelman alkuvaiheista tähän päivään. Hän kertoo ohjelmaperheen synnystä ja tutkimusperustasta, kansainvälisestä leviämisestä ja yhteistyöstä sekä siitä, millaisia vaikutuksia ohjelmilla on ollut lasten, perheiden ja ammattilaisten hyvinvointiin. Toisessa puheenvuorossaan hän suuntaa katseen tulevaisuuteen ja esittelee ohjelmaperheen uudempia ohjelmia, niistä saatua tutkimusnäyttöä sekä tulevia tutkimus- ja kehittämissuuntia. Seminaarissa kuullaan myös Ihmeellisten vuosien toteutuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.
Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Carolyn Webster-Strattonia seminaarin jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.
Seminaari Kasvua, kohtaamista ja vaikuttavuutta – Ihmeelliset vuodet Suomessa ja maailmalla
Aika: Tiistaina 8.9.2026 klo 12.30–15.45
Paikka: Medisiina D, Lauren 2 -sali, Kiinamyllynkatu 10 D, Turku
Seminaari järjestetään osana Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVESTin toimintaa. INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuskeskus ja lippulaiva. INVESTissä kehitetään Suomelle tasa-arvoisempaa, ennakoivampaa sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää hyvinvointivaltiomallia, joka pohjautuu keskuksessa tehtävään huippututkimukseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi LindbergprojektikoordinaattoriTurun yliopisto, lastenpsykiatrian tutkimuskeskusPuh:050 471 4512paivi.lindberg@utu.fi
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Lääketieteen opiskelijat tarjoavat elvytyskoulutusta Turun ja Raision 8.-luokkalaisille4.9.2026 12:59:32 EEST | Tiedote
Turun yliopiston lääketieteen opiskelijat antavat syksyn aikana elvytys- ja sydäniskurikoulutusta Raision, Turun normaalikoulun ja Puolalan yläkoulujen kahdeksannen luokan oppilaille. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Turun normaalikoulun liikuntahallilla (Annikanpolku 9, 20610 Turku) keskiviikkona 9.9. klo 12 järjestettävää koulutusta – tätä ennen on myös mahdollista haastatella kouluttajia.
Kaupunkien liikenneympäristöt ovat tärkeitä elinympäristöjä monille kasveille ja pölyttäjille4.9.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Kaupunkien liikenteenjakajissa, parkkipaikoilla ja tienpientareilla menestyvät etenkin kasvilajit, joilla on keltaiset tai suuret kukat ja joita pistiäiset pölyttävät.
ERC-rahoitus käynnistää tutkimuksen yhteiskunnan ja tukiverkkojen merkityksestä isien perhevapaiden käytössä3.9.2026 13:01:00 EEST | Tiedote
Erikoistutkija Satu Helske selvittää, miten lastenhoidon jakaminen perheissä on muuttunut, kun isille suunnattuja perhevapaita on lisätty Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Helske on saanut tutkimukseensa 1,5 miljoonan ERC Starting Grant -rahoituksen viideksi vuodeksi.
Tutkijat kehittivät uuden väriä vaihtavan materiaalin – voisi soveltua setelien ja passien turvamerkinnöiksi2.9.2026 09:21:34 EEST | Tiedote
Turun yliopiston älykkäiden materiaalien kemian tutkimusryhmä kehitti uuden materiaalin, davynen, joka vaihtaa väriä lähi-infrapuna-alueella. Värinvaihdosta ei voi havaita paljaalla silmällä, vaan ainoastaan spektrometrillä tai infrapunaherkällä kameralla. Materiaalia voisi soveltaa esimerkiksi näkymättömänä turvamerkintänä.
Yliopistoyhteisö avasi lukuvuoden 2026–20271.9.2026 16:15:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston lukuvuoden 2026–2027 avajaisjuhlaa vietettiin yliopiston päärakennuksessa 1.9.2026. Juhlassa kuultiin rehtori Marjo Kaartisen avajaispuhe, jossa hän käsitteli tieteen ja yliopistojen kohtaamia haasteita, tieteen riippumattomuutta ja vaikuttavuutta sekä luottamusta tieteeseen. Avajaispäivänä jaettiin myös vuoden opettajan ja ohjaajan tunnustukset sekä väitöskirjapalkinnot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme