Ihmeelliset vuodet -ohjelman kehittäjä Carolyn Webster-Stratton luennoi Turussa

Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Carolyn Webster-Strattonia seminaarin jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Ihmeelliset vuodet on yli 40 vuoden aikana kasvanut yksittäisestä vanhemmuusohjelmasta laajaksi ohjelmaperheeksi, jota toteutetaan nykyisin 36 maassa. Ohjelmien tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lasten käytösongelmia sekä vahvistaa lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, vanhemmuuden taitoja ja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia. Ohjelmaperheeseen kuuluu vanhemmille, opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattuja ohjelmia.

Suomessa Ihmeelliset vuodet on ollut käytössä jo yli 20 vuoden ajan. Ohjelmia hyödynnetään lasten ja perheiden parissa muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla 18 hyvinvointialueella. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksella on ollut keskeinen rooli menetelmien tutkimuksessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa Suomessa.

Ihmeellisten vuosien taustalla on yhdysvaltalainen psykologi ja professori emerita Carolyn Webster-Stratton, joka on kehittänyt ohjelman yli 40 vuotta sitten. Hän on ollut keskeinen hahmo siinä, miten ohjelmasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt tutkimukseen perustuva ja kansainvälisesti laajalle levinnyt kokonaisuus.

Turussa järjestettävässä seminaarissa Webster-Stratton tarkastelee Ihmeellisten vuosien kehitystä ohjelman alkuvaiheista tähän päivään. Hän kertoo ohjelmaperheen synnystä ja tutkimusperustasta, kansainvälisestä leviämisestä ja yhteistyöstä sekä siitä, millaisia vaikutuksia ohjelmilla on ollut lasten, perheiden ja ammattilaisten hyvinvointiin. Toisessa puheenvuorossaan hän suuntaa katseen tulevaisuuteen ja esittelee ohjelmaperheen uudempia ohjelmia, niistä saatua tutkimusnäyttöä sekä tulevia tutkimus- ja kehittämissuuntia. Seminaarissa kuullaan myös Ihmeellisten vuosien toteutuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Carolyn Webster-Strattonia seminaarin jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Seminaari Kasvua, kohtaamista ja vaikuttavuutta – Ihmeelliset vuodet Suomessa ja maailmalla

Aika: Tiistaina 8.9.2026 klo 12.30–15.45

Paikka: Medisiina D, Lauren 2 -sali, Kiinamyllynkatu 10 D, Turku

Seminaari järjestetään osana Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVESTin toimintaa. INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuskeskus ja lippulaiva. INVESTissä kehitetään Suomelle tasa-arvoisempaa, ennakoivampaa sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää hyvinvointivaltiomallia, joka pohjautuu keskuksessa tehtävään huippututkimukseen.