MEDIAKUTSU: Hyvä Ikä, Fysioterapia & kuntoutus, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät ja Vaikuttava TOIminta 9.–10.9.2026 Helsingin Messukeskuksessa
4.9.2026 13:23:25 EEST | Expomark | Tiedote
Hyvä median edustaja,
Tervetuloa tutustumaan Hyvä Ikä-, Fysioterapia & kuntoutus-, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät- ja Vaikuttava TOIminta -tapahtumiin Helsingin Messukeskukseen 9.–10.9.2026.
Neljä samanaikaista tapahtumaa kokoavat yhteen vanhustyön, kuntoutuksen, ravitsemuksen ja toimintaterapian asiantuntijat, palveluntarjoajat sekä uusimmat ratkaisut toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhteisellä näyttelyalueella ja ohjelmalavoilla keskustellaan ajankohtaisista ilmiöistä sekä nostetaan esiin ratkaisuja, joilla vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.
Poimintoja Hyvä Ikä -lavojen ohjelmasta
Keskiviikko 9.9.
- Klo 10.00 Vanhustyön suunta 2030 – mihin olemme menossa ja miksi Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö
- Klo 10.30 Ajankohtaista iäkkäiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta palvelujärjestelmässä Vilhelmiina Lehto-Niskala, Vanhusasianvaltuutetun toimisto
- Klo 11.30 Ikääntyneiden kokemukset sosiaalisista roboteista ja robottilukutaito Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto
- Klo 11.45 Yhdenvertainen ja esteetön Suomi -palkinnon jako, Invalidiliitto ry jakaa tunnustuksen yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä.
- Klo 14.00 Käytännön työkaluja iäkkäiden moninaisuuden ymmärtämiseen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Torstai 10.9.
- Klo 10.00 Onko sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa avain iäkkäiden yksinäisyyden vähentämiseen? Vanhustyön keskusliitto
- Klo12.30 Kanta 2026 ikääntyvien palveluissa: lääkityslista ja tiedon liikkuminen hoitajien arjessa Sini Palo, Kela
- Klo 14.00 Hybridikuntoutus iäkkäillä – tutkimuksesta käytäntöön Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Terveystalo ja Suomen Gerontologis-Geriatrinen fysioterapiayhdistys
Poimintoja Fysioterapia & kuntoutus -lavan ohjelmasta
Keskiviikko 9.9.
- Klo 13.00 KEYNOTE: Millaista on monin tavoin kriisiytyvän ajan hyvinvointi? Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
- Klo 14.00 Aivovamman jälkeinen kuntoutus – moniammatillinen näkökulma HUS Aivovammapoliklinikka
- Klo 15.00 Pitkittyneen kivun hoito fysioterapian keinoin Premius Kuntoutus Oy
- Klo 15.30 Paneelikeskustelu: Moniasiantuntijuus yhteistyö kuntoutumisessa – missä onnistumme, missä emme? Keskustelun moderoi Jaana Pelkonen.
- klo 15.00–15.45 Suomen Fysioterapeutit ry:n koulutuspäivien maksuton osuus: tiedeohjelma (Sali 2). Ohjelmassa kuullaan tuoreita tutkimustuloksia pohjoismaisesta kuntoutuksesta, etänä toteutettavista fysioterapiapalveluista sekä faskiamanipulaation vaikuttavuudesta alaselkäkivun hoidossa.
Torstai 10.9.
- Klo 10.30 Kuntoutus eri kulttuuritaustoista tuleville asiakkaille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
- Klo 11.00 Neuroplastisuus ja motorinen oppiminen Jaana Rossi, HUR
- Klo 13.00 KEYNOTE: Rohkeudesta, häpeästä ja epäonnistumisesta Krista Kosonen
- Klo 14.00 Psykologin näkökulma kehon ja mielen yhteyteen – kokonaisvaltainen kuntoutus Validia
Messukeskuksessa järjestetään samanaikaisesti myös ammattilaisille suunnattuja maksullisia koulutusohjelmia:
- Fysioterapeuttien koulutuspäivät, Suomen Fysioterapeutit ry
- Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien koulutusohjelma, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
- Vaikuttava TOIminta 2026 -koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, Suomen Toimintaterapeuttiliitto
Hyvä Ikä-, Fysioterapia & kuntoutus- sekä Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät -tapahtumat järjestetään yhteistyössä alan keskeisten järjestöjen ja Suomen Messut -konserniin kuuluvan Expomark Oy:n kanssa. Hyvä Ikä -tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Vanhustyön keskusliitto, Fysioterapia & kuntoutus -tapahtuman yhteistyökumppanina Suomen Fysioterapeutit ry ja Valtakunnallisten Ravitsemuspäivien yhteistyökumppanina Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Vaikuttava TOIminta -tapahtuman järjestää Suomen Toimintaterapeuttiliitto. Tapahtumakokonaisuus nähdään Helsingin Messukeskuksessa 9.–10.9.2026
Ohjeita median edustajille
Tapahtumat ovat avoinna: keskiviikkona 9.9. klo 9–17 ja torstaina 10.9. klo 9–17. Torstaina samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Sairaanhoitajapäivät.
Akkreditoidu Hyvä ikä, Fysioterapia & kuntoutus ja Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät -tapahtumiin median edustajana: https://www.expomark.fi/uutishuone/
Kuvia aiemmista Hyvä Ikä- ja Fysioterapia ja kuntoutus -tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com
Mediakeskus – huomioithan poikkeusjärjestelyt
Mediakeskus on vaihtanut sijaintiaan Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi. Palvelemme median edustajia Ylägalleriassa sijaitsevalla palvelupisteellä ja sen viereisessä hiljaisena tauko- ja työskentelytilana toimivassa loungessa tapahtuman aukioloaikoina.
Mediakeskuksessa saat:
- Apua akkreditoitumiseen ja PRESS-rintamerkin tulostukseen
- Maksuttoman pysäköinnin kuittauksen ja vaatesäilytyslipukkeen
Loungessa on:
- Kahvia, teetä ja vettä
- Pieni jääkaappi ja mikroaaltouuni
- WC
- Yhteiskäyttöisiä tietokoneita
- Maksullinen tulostusmahdollisuus
- Pieni määrä lukollisia säilytyslokeroita
- Huomioithan, että emme vastaa loungeen jätetystä omaisuudesta.
Lisätiedot:
Milla Moore
tapahtumaviestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus
040 664 6547, milla.moore@messukeskus.com
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