Hoitotarvikkeiden toimitukset pakettiautomaatteihin laajenevat Forssan seudulle 7.9. alkaen

Lihavuus yleistyy Kanta-Hämeessä – kehitykseen halutaan puuttua nykyistä varhemmin 2.9.2026 08:02:36 EEST | Tiedote

Lihavuus yleistyy nopeasti Kanta-Hämeessä, ja arvioiden mukaan vuonna 2040 lihavia on 40 % väestöstä. Oma Häme pyrkii puuttumaan tilanteeseen varhain strategisesti, tarjoamalla tukea elintapamuutoksiin ja painonhallintaan. Tavoitteena on vähentää terveysriskejä ja kustannuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia.