Hoitotarvikkeiden toimitukset pakettiautomaatteihin laajenevat Forssan seudulle 7.9. alkaen
4.9.2026 13:19:16 EEST | Oma Häme | Uutinen
Forssan seudun asiakkaat voivat nyt tilata hoitotarvikkeita Postin pakettiautomaatteihin alkaen 7.9.2026. Uusi toimitusmalli, joka on jo käytössä Riihimäellä, lyhentää toimitusaikaa ja sujuvoittaa palvelua. Laajennus kattaa Forssan, Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän. Lisää tietoa Oma Hämeen verkkosivuilla.
Hoitotarvikkeiden toimitukset Postin pakettiautomaatteihin ja noutopisteisiin laajenevat maanantaista 7.9.2026 alkaen Forssan seudulle. Palvelu tulee käyttöön Forssan, Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän alueen asiakkaille.
Hoitotarvikkeita on toimitettu Postin pakettiautomaatteihin Riihimäen, Janakkalan ja Rengon alueella. Toimintamalli on lyhentänyt tarvikkeiden toimitusaikaa ja sujuvoittanut palvelua. Hyvien kokemusten myötä palvelua laajennetaan vaiheittain.
Hämeenlinnan seudun asiakkaille palvelu mahdollistuu loppuvuoden 2026 aikana.
Hoitotarvikkeiden tilaaminen ja noutaminen
Hoitotarvikkeet tilataan hoitotarvikejakelusta. Hoitotarvikejakelun ammattilainen sopii asiakkaan kanssa, mihin Postin pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen tarvikkeet toimitetaan. Hoitotarvikejakelun puhelinnumeron 03 629 6230.
Kun lähetys on noudettavissa, asiakas saa Postilta saapumisilmoituksen ja nouto-ohjeet.
Tutustu hoitotarvikejakeluun ja tarkempiin tilausohjeisiin Oma Hämeen verkkosivuilla: Hoitotarvikejakelu - Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Kati LuostarinenOsastonhoitajakati.luostarinen@omahame.fi
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