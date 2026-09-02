Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotukset yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville alkavat marraskuun alussa

Suositeltavaa on, että mahdollisimman moni iäkäs tai riskiryhmään kuuluva ottaa influenssa- ja koronarokotuksen. Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille. Riskiryhmiin kuuluville annetaan molemmat rokotteet. Tarkemmasta ajanvarauksen avautumisen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Jos haluaa varata ajan sovelluksella, sovelluksen voi ladata omaan älypuhelimeensa ennakkoon.

Hyvinvointialue pyytää alueen järjestöjä ja iäkkäitä päivittäisessä elämässään kohtaavia ottamaan kausirokotukset puheeksi omassa lähipiirissään.