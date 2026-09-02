Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotukset yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville alkavat marraskuun alussa

4.9.2026 14:10:13 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. Viime vuoden tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä, koululaiset kouluterveydenhuollossa ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon kautta.

Suositeltavaa on, että mahdollisimman moni iäkäs tai riskiryhmään kuuluva ottaa influenssa- ja koronarokotuksen. Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille. Riskiryhmiin kuuluville annetaan molemmat rokotteet. Tarkemmasta ajanvarauksen avautumisen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.  

Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Jos haluaa varata ajan sovelluksella, sovelluksen voi ladata omaan älypuhelimeensa ennakkoon. 

Hyvinvointialue pyytää alueen järjestöjä ja iäkkäitä päivittäisessä elämässään kohtaavia ottamaan kausirokotukset puheeksi omassa lähipiirissään. 

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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