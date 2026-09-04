Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
4.9.2026 18:21:11 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 04.09.2026
Jämsä klo. 17:38 Seppolantie
Ihmisen Pelastaminen: maastosta
2 henkeä ollut metsässä rumppusuon alueella kävelemässä. Toinen henkilöistä vajonnut suohon arviolta noin 40cm syvyyteen. Ei päässyt pois omatoimisesti. Pelastuslaitos avusti henkilön pois ja varmisti henkilön voinnin. Henkilö ei loukkaantunut onnettomuudessa ja kykeni jatkamaan matkaa omatoimisesti. Pelastustoimet kohteessa kestivät muutamia minuutteja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2026 16:41:00 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä: Jämsä, klo. 9:41, rakennuspalo pieni. Vuokramökin asukkaat havaitsivat saunan takana pienen palonalun. Asukkaat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos kävi varmistassa tilanteen. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Laukaa, klo. 10:15, automaattinen paloilmoitus. Pelastuslaitos sai hälytyksen automaattisesta paloilmoituksesta Laukaassa. Kohteessa nopeasti selvisi, että hälytys oli aiheeton ja kohteessa ei ollut paloa. Jyväskylä, klo. 15:44. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän rantaväylällä tapahtui 3 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa oli yhteensä 3 altistunutta ja he selvisivät vammoitta tilanteesta. Tilanteesta tuli lievää liikennehaittaa. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua. Jyväskylä, klo. 16:19. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa altistui 2 henkeä ja heille ei tullut vammoja tapahtumasta. Toinen onnettomuusajoneuvoi
Seniorin hyvinvointineuvola -toimintaa nyt jokaisella Keski-Suomen paikkakunnalla4.9.2026 08:40:31 EEST | Tiedote
Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta laajenee koko Keski-Suomen alueelle ja toiminta käynnistyy nyt myös Joutsassa, Luhangassa, Muuramessa ja Toivakassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2026 07:35:56 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä: Laukaassa klo: 19:13 automaattinen palohälytys. Ei paloa. Laukassaa klo: 19:29 rakennuspalo keskisuuri, jossa roskienpoltosta palo päässyt leviämään viereiseen ulkorakennukseen. Kohteessa suoritettiin onnistuneesti alkusammutusta, jolla palo saatiin sammutettua. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Laukaassa klo: 20:23 vahingontorjunta tehtävä, jossa ajoneuvosta valui dieseliä maahan. Ilmoittaja imeyttänyt dieselin asfaltista. pelastuslaitos varmisti tilanteen. Jyväskylässä klo: 21:16 rakennuspalo pieni. Kohteessa ruoanvalmistuksesta aiheutuneet käryt laukaisseet palovaroittimen. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.9.2026 20:46:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote/ jatkotiedote 03.09.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Antinniementie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta klo: 19:29 Laukaan Antinniementielle. Kohteessa suoritettu roskien polttoa, josta palo päässyt leviämään viereiseen ulkorakennukseen. Kohteessa suoritettu alkusammutusta, jolla palo saatiin sammutettua. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Hälytyksen sai yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.9.2026 19:53:35 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 03.09.2026 Ensinmäinen mediatiedote: Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla kesisuurelle rakennuspalotehtävälle Laukaan Antinniementielle. Tiedotamme asiasta tarvittaessa tunnin kuluessa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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