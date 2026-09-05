Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 5.9.2026 10:25:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Mediatiedote: Rakennuspalo, Äänekoski Suolahdessa Riihijärvenkadulla syttyi lauantaiaamuna tulipalo kerrostalon parvekkeella. Palo ei päässyt leviämään rakennuksen sisäpuolelle, mutta parvekkella olleet kalusteet tuhoutuivat palossa. Lisäksi kyseiseen asuntoon, jonka parvekkeella palo oli, aiheutui sellaiset savuvahingot että siellä ei toistaiseksi voi asua. Yläpuoliseen asuntoon pääsi myös jonkin verran savua, mutta se säilyy savutuuletuksen jälkeen asuttavassa kunnossa. Asunnossa, jonka parvekkeella palo syttyi, oli paikalla yksi aikuinen ja yksi lapsi, jotka altistuivat palosta aiheutuneelle savulle. He yrittivät suorittaa alkusammutusta ja poistuivat huoneistosta omatoimisesti. Pelastuslaitos suoritti sammutuksen loppuun ja varmisti, että palo ei ole levinnyt rakenteisiin sekä huolehti savutuuletuksesta. Ensihoito tarkasti kahden altistuneen voinnin paikan päällä. Palon syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen ja poliisin toimesta. Pe