Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
5.9.2026 09:38:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 5.9.2026
Ensimmäinen mediatiedote, rakennuspalo Äänekoski
Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla rakennuspalotehtävälle Äänekosken Suolahteen. Lisätietoja tehtävästä 10:30 mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 10:25:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Mediatiedote: Rakennuspalo, Äänekoski Suolahdessa Riihijärvenkadulla syttyi lauantaiaamuna tulipalo kerrostalon parvekkeella. Palo ei päässyt leviämään rakennuksen sisäpuolelle, mutta parvekkella olleet kalusteet tuhoutuivat palossa. Lisäksi kyseiseen asuntoon, jonka parvekkeella palo oli, aiheutui sellaiset savuvahingot että siellä ei toistaiseksi voi asua. Yläpuoliseen asuntoon pääsi myös jonkin verran savua, mutta se säilyy savutuuletuksen jälkeen asuttavassa kunnossa. Asunnossa, jonka parvekkeella palo syttyi, oli paikalla yksi aikuinen ja yksi lapsi, jotka altistuivat palosta aiheutuneelle savulle. He yrittivät suorittaa alkusammutusta ja poistuivat huoneistosta omatoimisesti. Pelastuslaitos suoritti sammutuksen loppuun ja varmisti, että palo ei ole levinnyt rakenteisiin sekä huolehti savutuuletuksesta. Ensihoito tarkasti kahden altistuneen voinnin paikan päällä. Palon syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen ja poliisin toimesta. Pe
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 07:36:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos 4.-5.9 yön tehtäväkooste Rakennuspalo pieniä: 22:57:28 Äänekoski. Ruuanlaitosta tullut käryä ja tämä aiheuttanut palohälytyksen. Kohteessa ei paloa ja pelastuslaitos tuuletti asuinhuoneiston. 23:11:12 Jyväskylä. Ruuanlaiton jälkeen ruuat unohtuneet liedelle ja tästä alkaneet käryttämään. Aiheuttanut asuntoon käryä ja palohälytyksen. Pelastuslaitos tuuletti asunnon. Kohteessa ei paloa. Yön aikana ei tullut muita hälytyksiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2026 22:34:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos 4.9.2026 Illan tehtäväkooste: Automaattisen paloilmoittimen tehtävät: 18:42:20 Keuruu, aiheeton hälytys, pelastuslaitos varmisti tilat ja kohteesta ei paloa löydetty. 19:14:54 Jyväskylä, aiheeton paloilmoitin painikkeen aktivoiminen liikekiinteistössä, ei paloa. 22:04:56 Äänekoski, virtapiikin aiheuttama hälytys, kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo pieni tehtävät: 20:41:33 Jyväskylä, liikekiinteistössä ohikulkija havainnut palovaroittimen piippauksen. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen palovaroitin ei enää huutanut, eikä palon merkkejä havaittu. 21:09:23 Jyväskylä, Lutakon satamassa olevassa saunalautassa hälytti palovaroitin. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Vahingontorjunta pieni: Äänekoski 22:05:49 Likolahdenkadulla sijaitsevassa hoivayksikön asunnon suihkuun tuli vikaantuminen ja asuntoon vuoti tämän johdosta vettä. Pelastuslaitos esti lisävahingot ja toteutti jälkivahingontorjuntatoimia kohteessa
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2026 18:21:11 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.09.2026 Jämsä klo. 17:38 Seppolantie Ihmisen Pelastaminen: maastosta 2 henkeä ollut metsässä rumppusuon alueella kävelemässä. Toinen henkilöistä vajonnut suohon arviolta noin 40cm syvyyteen. Ei päässyt pois omatoimisesti. Pelastuslaitos avusti henkilön pois ja varmisti henkilön voinnin. Henkilö ei loukkaantunut onnettomuudessa ja kykeni jatkamaan matkaa omatoimisesti. Pelastustoimet kohteessa kestivät muutamia minuutteja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.9.2026 16:41:00 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä: Jämsä, klo. 9:41, rakennuspalo pieni. Vuokramökin asukkaat havaitsivat saunan takana pienen palonalun. Asukkaat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos kävi varmistassa tilanteen. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Laukaa, klo. 10:15, automaattinen paloilmoitus. Pelastuslaitos sai hälytyksen automaattisesta paloilmoituksesta Laukaassa. Kohteessa nopeasti selvisi, että hälytys oli aiheeton ja kohteessa ei ollut paloa. Jyväskylä, klo. 15:44. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän rantaväylällä tapahtui 3 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa oli yhteensä 3 altistunutta ja he selvisivät vammoitta tilanteesta. Tilanteesta tuli lievää liikennehaittaa. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua. Jyväskylä, klo. 16:19. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa altistui 2 henkeä ja heille ei tullut vammoja tapahtumasta. Toinen onnettomuusajoneuvoi
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