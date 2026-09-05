Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 4.9.2026 16:41:00 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä: Jämsä, klo. 9:41, rakennuspalo pieni. Vuokramökin asukkaat havaitsivat saunan takana pienen palonalun. Asukkaat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos kävi varmistassa tilanteen. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Laukaa, klo. 10:15, automaattinen paloilmoitus. Pelastuslaitos sai hälytyksen automaattisesta paloilmoituksesta Laukaassa. Kohteessa nopeasti selvisi, että hälytys oli aiheeton ja kohteessa ei ollut paloa. Jyväskylä, klo. 15:44. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän rantaväylällä tapahtui 3 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa oli yhteensä 3 altistunutta ja he selvisivät vammoitta tilanteesta. Tilanteesta tuli lievää liikennehaittaa. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua. Jyväskylä, klo. 16:19. Tieliikenneonnettomuus: pieni. Jyväskylän laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo. Onnettomuudessa altistui 2 henkeä ja heille ei tullut vammoja tapahtumasta. Toinen onnettomuusajoneuvoi