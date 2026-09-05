SDP:n Joona Räsänen: Jos kantti kestäisi, kokoomus olisi voinut leikata yritystukia jo nyt
5.9.2026 11:17:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen Ville Valkosen mukaan kokoomus leikkaisi seuraavassa hallituksessa yritystukia. SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsäsellä on kokoomukselle parempi idea: Leikataan yritystukia jo nyt.
– Onhan tämä surkuhupaisaa. Muste ei ole vielä ehtinyt kuivua hallituksen budjettiriihipöytäkirjoissa, kun pääministeripuolueesta muistetaan, että olisihan niitä yritystukiakin voinut leikata. Olisihan siellä riihessä Pena voinut edes jonkun uuden säästön keksiä, eikä vain keskittyä julkista taloutta heikentävien ratkaisujen ideointiin.
Räsänen muistuttaa, että hallitus päätti tällä viikolla budjetista, joka vahvistamisen sijaan heikentää Suomen julkista taloutta.
– Kun nyt hallitus haluaa lähes miljardilla keventää yhteisöveroa velaksi, niin vähintä, mitä olisi pitänyt tehdä, olisi ollut leikata tehottomia yritystukia. Sen sijaan kokoomusvetoinen hallitus teki mieluummin julkista taloutta entisestään heikentävän budjetin. Olisipa kansanedustaja Valkonen muistuttanut pääministeri Orpoa yritystukien leikkaamisesta jo tiistaina.
Räsänen huomauttaa, että SDP on toistuvasti esittänyt useiden satojen miljoonien eurojen vähennyksiä yritystukiin, mutta Orpon hallitus on joka kerta torjunut nämä ehdotukset.
– Kokoomuksen kunnianhimon tasoa kuvaa hyvin se, että suurin toteutuva yritystukileikkaus tällä hallituskaudella on Marinin hallituksen päättämä. Marinin hallitus päätti, että energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki päättyy vuonna 2026.
– Kokoomus kertoilee nyt mielellään, millaisilla ehdoilla on valmis lähtemään hallitukseen. Itse kyllä mietin pikemminkin, että onkohan muilla puolueilla halua lähteä hallitukseen laittamaan Suomen julkista taloutta kuntoon yhdessä todellisten velkaantumisen salarakkaiden kanssa, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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