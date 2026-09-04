Salibandymiehet putosivat Ruotsin kyydistä, naisillekin toinen tappio
5.9.2026 16:25:50 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomi hävisi toisenkin ottelunsa miesten EFT-turnauksessa Tshekin Chomutovissa, kun Ruotsi oli parempi peräti lukemin 8-2. Tappio oli Suomelle Ruotsia vastaan suurinumeroisin sitten syyskuun 2017, jolloin Ruotsi voitti 12-6. Suomen naiset puolestaan hävisivät Gümligenissä Tshekille 3-8.
Epävarmasti aloittanut Suomi jäi heti avauserässä kaksi maalia tappiolle, kun kaksikko Sakarias Ulriksson – Gabriel Kohonen sahasi maalin ensin Luukas Hyvärisen melkoisesta harhasyötöstä ja sitten vielä nopeilla syötöillä Suomen juostua askeleen jäljessä. Niiden välissä sai Aaro Astala putata takatolpalta ylivoimatasoituksen Hyvärisen nappisyötöstä, mutta vielä ennen taukoa Linus Malmström sipaisi komeasti ilmasta kolmannen osuman Ruotsille.
Suomen toisen erän valopilkuksi jäi Riku Hakasen harhasyötöstä asettelematta alakulmaan iskemä 4–2-kavennus. Ruotsi sen sijaan iski erään neljä osumaa Sakarias Ulrikssonin sekä Linus Malmströmin osuessa hattutemput täyteen, ja vasta Suomen aikalisä tilanteessa 7-2 patosi hyökyä hiukan. Peli pysyi sinikeltaisten kontrollissa myös päätöserässä, ja sen ainoan maalin iski ylivoimalla Ruotsin maaleista jo neljä syöttänyt Gabriel Kohonen. Suomen parhaatkin laukaisupaikat sen sijaan tyrehtyivät kenttäpelaajien peittoihin tai hyvin torjuneen Måns Parsjön näppeihin.
Sunnuntaina Suomi kohtaa turnauksen päätösottelussaan klo 14 Tshekin, ja myös tuo peli nähdään suorana SalibandyTV:ssä.
Ei saatu peliä rullaamaan. Kaveri oli tänään todella hyvä ja pelin vaade korkealla mutta meille jäi paljon parannettavaa. Ei oltu omalla tasolla tässä turnauksessa, Suomen kapteeni Joona Rantala mietti.
– Pallollinen peli on sellainen, että se pitäisi saada nyt kuntoon, aika vähän maaleja on tehty. Huomenna Tshekkiä vastaan lähdetään petraamaan noita asioita, ja huomenna pitää näkyä sisuuntunut Suomi ja kaivaa voiton kotiin. Jokaisesta meistä löytyy sen verran kiukkua ettei kapteeni tarvitse paljoa sen eteen tehdä, Rantala lupasi.
Salibandya, Chomutov, Tshekki
Miesten EFT-turnaus
Ruotsi–Suomi 8-2 (3-1, 4-1, 1-0)
1. erä: 3.13 Sakarias Ulriksson (Gabriel Kohonen) 1-0, 7.12 Aaro Astala (Luukas Hyvärinen) 1-1, 9.13 Ulriksson (Kohonen) 2-1, 14.17 Linus Malmström (Oskar Weissbach) 3-1.
2. erä: 22.49 Malmström (Weissbach) 4-1, 26.05 Riku Hakanen 4-2, 30.53 Albin Sjögren (Kohonen) 5-2 yv, 33.03 Ulriksson (Kohonen) 6-2, 33.29 Malmström (Filip Wramdemark) 7-2.
3. erä: 49.55 Kohonen ( Sjögren) 8-2 yv.
Maalivahdit:
Måns Parsjö Ruotsi,
Santtu Strandberg Suomi.
Jäähyt: Ruotsi 2×2 min, Suomi 2×2 min.
Erotuomarit: Lukas CIzek ja Lukas Lastovicka, Tshekki.
Yleisöä: 311.
Suomen parhaana palkittiin Jani Rauhala.
Oona Kauppi pystyi vielä avauserässä tasoittamaan naisten ottelun tilanteeksi 1-1, mutta jo ennen toista taukoa Tshekki oli ehtinyt iskeä pallonriistoista 3–1-johdon. Vastustajan 2+2 minuutin rangaistus pohjusti My Kippilän Josefiina Nissilän poikkisyötöstä pommittaman kavennuksen, mutta sitten tuli taas Tshekki, kun merkkaamatta jäänyt Nela Jirakova hiipi takatolpalle nostamaan eron taas kahteen. Suomi vastasi Tshekin kolmannessa erässä ylivoimalla tekemään viidenteen maaliin vielä Oona Kaupin livautuksella alakulmaan, mutta sen vakavampaa kiriä ei tänään nähty. Sen sijaan Michaela Mechlova irtosi Suomen puolustukselta nostamaan Emmi Pölösen yli 6-3, Nela Jirakova karkasi oikeaa laitaa sijoittamaan 7-3 ja vielä Suomen yritys ilman maalivahtiakin päättyi huonoon syöttöön ja kahdeksanteen takaiskuun.
Sunnuntaina klo 11 Suomi päättää turnauksensa kohtaamalla Ruotsin. Tuokin ottelu nähdään suorana SalibandyTV:ssä.
Salibandya, Gümligen, Sveitsi
Naisten EFT-turnaus
Suomi–Tshekki 3-8 (1-3, 1-1, 1-4)
1. erä: 3.31 Sarka Stankova (Anna Bruchackova) 0-1, 10.51 Oona Kauppi (My Kippilä) 1-1, 12.20 Vanessa Rebecca Keprtova (Pavlina Bacova) 1-2, 17.00 Bruchackova (Karolina Klubalova) 1-3.
2. erä: 30.30 Kippilä (Josefiina Nissilä) 2-3 yv, 34.46 Nela Jirakova (Stankova) 2-4.
3. erä: 41.51 Klubalova (Michaela Kubeckova) 2-5 yv, 43.05 Kauppi (Daniela Westerlund) 3-5, 51.06 Michaela Mechlova (Dominika Liskovcova) 3-6 sr, 56.35 Jirakova (Stankova) 3-7, 59.00 Bacova (Nela Kapcova) 3-8 tm.
Maalivahdit:
Emmi Pölönen Suomi,
Monika Solleova Tshekki.
Jäähyt: Suomi 2×2 min, Tshekki 4×2 min.
Erotuomarit: Erik Hasselberg ja Christian Friemel, Sveitsi.
Yleisöä: 495.
Suomen parhaana palkittiin Milla Granlund.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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