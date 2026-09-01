Katutanssi toi Senaatintorille tuhatpäisen yleisön – katsojat äänestivät voittajaksi whackingtanssija Ebonyn

Yksi Suomen suurimmista katutanssitapahtumista toi lauantaina tanssin keskelle Helsinkiä, kun Red Bull Dance Your Style Suomen finaali valloitti Senaatintorin. Yleisö äänesti kilpailun voittajaksi whackingtanssija Ebonyn, joka nappasi samalla paikan lokakuussa Sveitsissä järjestettävään maailmanfinaaliin. Tiukassa finaalibattlessa Ebonya vastaan tanssi hiphoptanssija Gabo.

– En osaa edes kuvailla tätä tunnetta. Sain yleisöltä uskomattoman paljon energiaa, ja koko kilpailun ajan halusin vain tanssia, pitää hauskaa ja nauttia hetkestä. Se, että finaalissa vastassa oli ystäväni Gabo, teki kokemuksesta vielä erityisemmän, Ebony iloitsi finaalin jälkeen.

Koko tapahtuma järjestettiin Suomessa neljättä kertaa, mutta tänä vuonna suurempana kuin koskaan. Ensimmäistä kertaa Senaatintorilla tanssittu kilpailu keräsi yleisöön arviolta 4500 silmäparia lauantai-illan aikana.

Kilpailussa 16 huipputanssijaa kohtasi toisensa yksi vastaan yksi -battleissa improvisoiden yllätyskappaleiden tahtiin. Jokaisen battlen voittajan ratkaisi paikan päällä ollut yleisö reaaliaikaisella äänestyksellä. Mukana nähtiin laaja kirjo katutanssilajeja hip-hopista krumpiin, lockingiin, poppingiin, dancehalliin sekä paljon muuta.

Yli kaksi tuntia kestäneessä spektaakkelissa juontajat Latisha Allen ja Chike Ohanwe pitivät yleisön äänessä. Väliaikashowssa yleisön tunnelmaa nostatti Sara Bee.

– Tunnelma Senaatintorilla oli alusta loppuun ihan poikkeuksellinen. Oli upeaa nähdä, kuinka suuri yleisö kokoontui seuraamaan katutanssia ja kannustamaan tanssijoita, kertoo tapahtuman tanssikonsultti Jenni Tuunainen.

Voittaja lähtee Senaatintorilta Sveitsiin

Koko kilpailu huipentuu lokakuussa maailmanfinaaliin Sveitsin Zürichiin, jossa myös Ebony taistelee halutusta voittajan tittelistä muiden maailman huippujen kanssa.

– Voitto yllätti minut täysin, enkä uskonut pääseväni maailmanfinaaliin. Ennen voittajan julkistamista suljin silmäni ja ajattelin, että olin jo voittanut, koska olin saanut kokea näin upean päivän. En battlaa usein, joten en halunnut asettaa itselleni paineita. Minulle tärkeintä oli vain nauttia, Ebony jatkaa.

Red Bull Dance Your Style on kasvanut vuosi vuodelta ja tänä vuonna sen sisällä on järjestetty yli 170 eri tapahtumaa jopa 54 eri maassa. Kilpailu tunnetaankin jo yhtenä katutanssiskenen merkittävimpänä globaalina kilpailuna. Vuonna 2025 Red Bull Dance Your Style -tapahtumia järjestettiin yhteensä 127, 51 eri maassa, keräten yli 170 000 livekatsojaa ympäri maailmaa.