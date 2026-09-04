Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon – Vihtiin illan suurin voitto

Loton kierroksen 36/2026 oikea rivi on 4, 5, 9, 13, 18, 35 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 25 ja plusnumeroksi 3.

Arvonnan suurin voitto meni yhdelle 6+1-osumalle. 125 717,19 euron voitto lähti vihtiläiselle pelaajalle, joka oli pelannut voittoisan rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.

Jokeri antoi tänä iltana voittoriviksi 5 8 2 9 5 7 2. Lauantai-Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa. Voitto matkasi Helsingin Puotilan R-Kioskin asiakkaalle.

Milli-pelin illan oikea rivi on 2, 8, 29, 31, 39, 40 ja lisänumero 10. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yhteensä 18 760 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Ateena 76. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon kolme kappaletta.

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Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.