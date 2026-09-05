Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
6.9.2026 07:31:30 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 6.9.2026
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edeltävä 12h ajanjakso
klo 21:33 Seppolantie, Jämsä; keskustassa sijaitsevan ravintolan ulkopuolella oli nestekaasuliekkejä, jolloin ilmoittaja erehtyi luulemaan että ravintolarakennus olisi tulessa. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö totesi, ettei rakennuspaloa ollut.
00:06 Paavallammentie, Hankasalmi; henkilöauto syttyi palamaan ja tuhoutui varastorakennuksen pihassa. Palo ei päässyt leviämään muualle. Pelastuslaitos sammutti palon.
04:47 Mesikämmen, Jyväskylä; palovaroitin hälytti tyhjässä rivitalohuoneistossa. Kohteessa ei ollut paloa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 18:42:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Mediatiedote, rakennuspalo Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai rakennuspalotehtävän Jyväskylään Väliaitankadulle. Kerrostalohuoneiston asukkaalla ruoka oli palanut pohjaan, josta aiheutui savunmuodostusta huoneistoon. Huoneisto tuuletetaan ja ensihoito tarkastaa asukkaan voinnin, joka altistui hieman savulle. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä ja ensihoidon yksikkö.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 18:30:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edeltävä 12h ajanjakso klo 11:18 tieliikenneonnettomuus Keljonkankaantien ja Eteläväylän risteyksessä Jyväskylässä; traktorimönkijä kaatunut, kaksi henkilöä kyydissä jotka pääsivät itse pois. pelastuslaitos käänsi mönkijän pyörilleen ja siirsi sen pois ajoradalta. klo 13:51 liikennevälinepalo Verkkoniemi Muurame; henkilöauton moottoritila syttynyt palamaan korjaustöiden yhteydessä. Paikalla olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ja pelastuslaitos viimeisteli palon sammutuksen. Palo ei levinnyt muuhun omaisuuteen ajoneuvosta. Ei henkilövahinkoja. klo 17:23 Havunkylä, Jämsä; noin 40-neliöinen ulkorakennus tuhoutui tulipalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen. Sammutustöissä 4 yksikköä. Syttymissyytä selvitetään. Ei henkilövahinkoja. klo 17:31 Kuusanmäki, Muurame; savuhavainto Ysitien läheltä paljastui hallituksi risujen poltoksi. Ei tehtävää p
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 10:25:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Mediatiedote: Rakennuspalo, Äänekoski Suolahdessa Riihijärvenkadulla syttyi lauantaiaamuna tulipalo kerrostalon parvekkeella. Palo ei päässyt leviämään rakennuksen sisäpuolelle, mutta parvekkella olleet kalusteet tuhoutuivat palossa. Lisäksi kyseiseen asuntoon, jonka parvekkeella palo oli, aiheutui sellaiset savuvahingot että siellä ei toistaiseksi voi asua. Yläpuoliseen asuntoon pääsi myös jonkin verran savua, mutta se säilyy savutuuletuksen jälkeen asuttavassa kunnossa. Asunnossa, jonka parvekkeella palo syttyi, oli paikalla yksi aikuinen ja yksi lapsi, jotka altistuivat palosta aiheutuneelle savulle. He yrittivät suorittaa alkusammutusta ja poistuivat huoneistosta omatoimisesti. Pelastuslaitos suoritti sammutuksen loppuun ja varmisti, että palo ei ole levinnyt rakenteisiin sekä huolehti savutuuletuksesta. Ensihoito tarkasti kahden altistuneen voinnin paikan päällä. Palon syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen ja poliisin toimesta. Pe
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 09:38:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.9.2026 Ensimmäinen mediatiedote, rakennuspalo Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla rakennuspalotehtävälle Äänekosken Suolahteen. Lisätietoja tehtävästä 10:30 mennessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.9.2026 07:36:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos 4.-5.9 yön tehtäväkooste Rakennuspalo pieniä: 22:57:28 Äänekoski. Ruuanlaitosta tullut käryä ja tämä aiheuttanut palohälytyksen. Kohteessa ei paloa ja pelastuslaitos tuuletti asuinhuoneiston. 23:11:12 Jyväskylä. Ruuanlaiton jälkeen ruuat unohtuneet liedelle ja tästä alkaneet käryttämään. Aiheuttanut asuntoon käryä ja palohälytyksen. Pelastuslaitos tuuletti asunnon. Kohteessa ei paloa. Yön aikana ei tullut muita hälytyksiä.
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