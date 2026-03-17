Jopa 80 prosenttia ikäihmisistä saa liian vähän proteiinia – ratkaisuja lautaselle etsitään Kampin raflassa

Kun monen seniorin proteiinin saanti jää vajaaksi, sillä on suuria kielteisiä vaikutuksia arkeen. Toimintakyky heikkenee, lihakset surkastuvat ja kotona selviäminen vaikeutuu.

Tätä kehitystä vastaan toimitaan konkreettisin teoin. Tiistaina 8.9. klo 10.30–14.00 Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä sijaitsevassa Amica-ravintola Kampin raflassa (Salomonkatu 21 B) järjestetään alueen senioreille suunnattu Syödään yhdessä -tapahtuma.

Lounaan lisäksi osallistujat saavat asiantuntijoilta tietoa ravitsemuksesta. Ohjelmassa on muun muassa proteiinitesti sekä aiheeseen liittyvä tietovisa, ja paikan päällä on ravitsemusasiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.

”Proteiini on elintärkeää ikäihmisen lihasvoimalle, vastustuskyvylle ja jaksamiselle. Moni syö huomaamattaan liian yksipuolisesti tai vähän. Haluamme näyttää, miten pienillä arjen valinnoilla voidaan tukea terveyttä merkittävästi, sanoo ravitsemusasiantuntija Martta Jalavisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry:stä.

Yhteinen ruokailu torjuu yksinäisyyttä ja edistää terveyttä

Tapahtuman takana ovat Gery ry ja Compass Group Suomi, joiden tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tueksi.

Compass Group Suomen Amica-liiketoimintapäällikkö Satu Puustinen korostaa ruokapalveluiden kansallista merkitystä.

”Ravitsemusalan toimijoilla on suuri vastuu ja mahdollisuus tukea ikääntyvän väestön hyvinvointia. Ruoka on lisäksi enemmän kuin ravitsemusta. Se tuo ihmiset yhteen ja ehkäisee tehokkaasti yksinäisyyttä”, Puustinen sanoo.

Kampin raflan tapahtuma on osa Gery ry:n laajempaa Ruokaillaan yhdessä -hanketta, joka on yksi STEA:n rahoittaman Ikävoimaa-ohjelman osahankkeista. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti yli 75-vuotiaat haavoittuvassa asemassa olevat ikäihmiset.

Päätavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuuksia ylläpitää hyvää ravitsemustilaa, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kutsu medialle: Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan Syödään yhdessä -tapahtumaa ja haastattelemaan asiantuntijoita sekä osallistujia paikan päälle.

Aika: Tiistai 8.9.2026 klo 10.30–14.00

Paikka: Kampin Rafla, Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Satu Puustinen liiketoimintapäällikkö, Compass Group Suomi

Martta Jalavisto ravitsemusasiantuntija, Gerontologinen ravitsemus ry | Gery ry

Tapahtumatiedot ja käytännön järjestelyt:

Merja Olari-Sintonen Compass Group Suomi

Tiedote julkaisuvapaa maanantaina 7.9.2026 klo 9.00