Lapset mukaan töihin -päivä kannustaa työpaikkoja avaamaan ovensa lapsille

Lapset mukaan töihin -päivää vietetään tänä vuonna jo yhdeksättä kertaa. Teemapäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna mukaan ilmoittautui 1 177 työpaikkaa eri puolilta Suomea. Päivän tavoitteena on tehdä työelämää tutuksi lapsille ja nuorille sekä muistuttaa lasten oikeudesta tulla kuulluiksi ja osallistua yhteiskuntaan.

”Meille järjestäjillekin on ollut pieni yllätys, että Lapset mukaan töihin -päivä on ollut vuodesta toiseen näin suosittu. Toisaalta kun on saanut kuulla osallistuneiden lasten ja aikuisten innostuneita arvioita, se ei kuitenkaan yllätä: mitä ilmeisimmin teemapäivä on onnistunut luomaan hetkiä, joissa onnistutaan katsomaan roolien taakse ja olemaan läsnä ihmisinä. Ja parempaan työelämäänhän tässä myös tähdätään”, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton viestinnän ja vaikuttamisen johtaja Juuli Hurskainen.

Lapset mukaan töihin -päivän aikana lapsilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin ammatteihin, työpaikkoihin ja työelämän käytäntöihin. Samalla työyhteisöt saavat tilaisuuden tarkastella omaa toimintaansa lasten näkökulmasta ja lapset tulevat näkyviksi myös työpaikoilla.

Työpaikat voivat kutsua lapset mukaan monin tavoin

Lapset mukaan töihin -päivään voi osallistua monella eri tavalla. Työntekijät voivat ottaa tutun lapsen mukaansa työpaikalle, mutta yhtä hyvin työpaikka voi kutsua vierailulle ryhmän läheisestä päiväkodista tai koulusta. Työyhteisö voi myös lähettää työntekijänsä lasten luokse kertomaan omasta ammatistaan, työelämästä ja erilaisista urapoluista.

11-vuotias Evia pääsi Lapset mukaan töihin -päivänä äidin ystävän mukana hänen työpaikalleen päiväkotiin. "Siellä oli todella kivaa. Leikittiin ulkona pihaleikkejä, pelattiin lasten valitsemia lautapelejä, luin lapsille kirjaa, autoin pukemisessa. Hauskinta oli leikkiä ja hoitaa lapsia", Evia kertoo.

Tänä vuonna työpaikkoja kannustetaan erityisesti tekemään yhteistyötä lähialueen koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Myös kouluissa voidaan osallistua Lapset mukaan töihin -teemapäivään esimerkiksi antamalla lasten ja nuorten suunnitella oppitunteja tai haastatella koulun henkilökuntaa.

"On erityisen tärkeää, että lapset saavat myönteisiä kokemuksia työelämästä ja työn tekemisestä. Kaikkien vanhemmilla tai huoltajilla ei ole tällä hetkellä työtä tai sellaista työtä, jossa lapsen voisi ottaa mukaan työpaikalle", lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa.

Päivän ohjelma voi koostua esimerkiksi työpaikkaan tutustumisesta, työpajoista, kokousten seuraamisesta, ammattilaisten haastatteluista, ideoinnista tai muusta osallistavasta tekemisestä. Työpaikkojen kokemusten mukaan lasten vierailut tuovat työpäivään iloa, uusia näkökulmia ja yhteisöllisyyttä.

Ilmoittautuminen on avoinna

Lapset mukaan töihin -päivään voi ilmoittautua mukaan teemapäivän verkkosivuilla. Teemapäivään voivat osallistua kaikenlaiset työpaikat eri toimialoilta mahdollisuuksien mukaan.

Lapset mukaan töihin -päivän someviestinnässä käytetään aihetunnistetta #LapsetMukaanTöihin.

Lapset mukaan töihin -päivää vietetään Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2026. Teemapäivän järjestävät lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Lastensuojelun Keskusliitto yhteistyökumppaneineen. Järjestäjät toivovat, että teemapäivä lisää keskustelua paitsi työelämän perheystävällisyydestä, myös lasten oikeudesta osallisuuteen ja heidän paremmasta huomioimisestaan yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, elina.pekkarinen@oikeus.fi