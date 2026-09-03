VR toteuttaa ensimmäisen kaluston modernisointiprojektinsa Ruotsissa – ensimmäinen Norske Togille modernisoitu juna valmis

Class 72 -junat ovat Norjan lähiliikenteessä käytettäviä sähkömoottorijunia, jotka muodostavat keskeisen osan maan paikallisjunakalustosta. Nyt toteutettavat modernisointityöt sisältävät kunnostus- ja päivitystoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pidentää kaluston elinkaarta sekä parantaa matkustusmukavuutta. Ensimmäinen modernisoitu juna on juuri valmistunut Ruotsin Tillbergassa.

”On hienoa päästä toteuttamaan tätä projektia yhdessä Norske Togin kanssa. Sopimus osoittaa kykymme toteuttaa vaativia kalustoprojekteja myös kansainvälisesti. Ensimmäisen junan valmistuminen aikataulussa on tärkeä merkkipaalu projektissa. Samalla se osoittaa, että uudella kumppanuusmallilla pystymme käynnistämään modernisointiprojekteja nopeasti ja toteuttamaan niitä tehokkaasti myös omien tuotantotilojemme ulkopuolella”, VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand kertoo.

Työt etenevät vaiheittain, ja modernisoitujen junien on määrä valmistua vuoteen 2029 mennessä.