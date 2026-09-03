VR toteuttaa ensimmäisen kaluston modernisointiprojektinsa Ruotsissa – ensimmäinen Norske Togille modernisoitu juna valmis
7.9.2026 13:12:44 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Raidekaluston kunnossapitäjä ja vaunuvalmistaja VR FleetCare on käynnistänyt norjalaiselle raidekalustoyhtiö Norske Togille modernisointiprojektin, joka kattaa yhteensä 34 Class 72 -sähkömoottorijunaa. Sopimus on osoitus VR FleetCaren vahvasta asemasta raidekaluston kunnossapidon asiantuntijana Pohjoismaissa.
Class 72 -junat ovat Norjan lähiliikenteessä käytettäviä sähkömoottorijunia, jotka muodostavat keskeisen osan maan paikallisjunakalustosta. Nyt toteutettavat modernisointityöt sisältävät kunnostus- ja päivitystoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pidentää kaluston elinkaarta sekä parantaa matkustusmukavuutta. Ensimmäinen modernisoitu juna on juuri valmistunut Ruotsin Tillbergassa.
”On hienoa päästä toteuttamaan tätä projektia yhdessä Norske Togin kanssa. Sopimus osoittaa kykymme toteuttaa vaativia kalustoprojekteja myös kansainvälisesti. Ensimmäisen junan valmistuminen aikataulussa on tärkeä merkkipaalu projektissa. Samalla se osoittaa, että uudella kumppanuusmallilla pystymme käynnistämään modernisointiprojekteja nopeasti ja toteuttamaan niitä tehokkaasti myös omien tuotantotilojemme ulkopuolella”, VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand kertoo.
Työt etenevät vaiheittain, ja modernisoitujen junien on määrä valmistua vuoteen 2029 mennessä.
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
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