Uusi korkeakoulujen yhteinen juoksutapahtuma tuo satoja opiskelijoita Finlandia Marathonille
7.9.2026 15:24:57 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestävät perjantaina 11. syyskuuta ensimmäistä kertaa yhteisen juoksutapahtuman, uMove Fun Runin, joka toteutetaan osana Finlandia Marathonia Jyväskylän Rantaraitilla.
Jyväskylässä sama tapahtuma liikuttaa yhden viikonlopun aikana koululaisia, korkeakouluopiskelijoita ja aikuisväestöä. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu Jyväskylän kaupungin kouluille järjestettävä Nuorten Maraton, jolle osallistuu yli 4 000 jyväskyläläistä 5.-, 6.- ja 7.-luokkalaista. Finlandia Marathonin muihin tapahtumiin tavoitellaan noin 3 500 juoksijaa.
uMove Fun Run on suunnattu Jyväskylän yliopiston ja Jamkin opiskelijoille sekä henkilöstölle. Maksuttomaan tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli 600 osallistujaa, ja kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut vilkasta.
uMove Fun Run tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua yhteen Suomen tunnetuimmista juoksutapahtumista: "Tapahtuman tavoitteena on tuoda opiskelijoita ja henkilöstöä yhteen liikkumaan rennossa hengessä. Haluamme tarjota mahdollisuuden osallistua Finlandia Marathonin tunnelmaan myös niille, joille perinteinen kilpailu ei ole luontevin tapa lähteä mukaan", kertoo Henna Törmänen, Jyväskylän korkeakoulujen liikuntayhteisö uMovea luotsaava liikuntasuunnittelija.
Opiskelijoita innostaa liikunta yhdessä tekemisenä
Vaikka tapahtumaan sisältyy ajanotollinen sarja kilpailuhenkisemmille osallistujille, uMove Fun Runin ydin on yhteisöllisyydessä. Osallistujia on kannustettu kokoamaan omia joukkueita esimerkiksi ainejärjestöistä, opiskelijajärjestöistä, työyhteisöistä ja kaveriporukoista. Tapahtumassa palkitaan muun muassa yhteishengestä, luovista tempauksista sekä nopeimmista suorituksista.
“Juoksemisesta on tullut opiskelijoiden keskuudessa suosittua. Juoksu tarjoaa matalan kynnyksen tavan liikkua, tavata uusia ihmisiä ja pitää huolta hyvinvoinnista opiskeluarjen keskellä. Yhä useampi tulee mukaan lenkeille ensisijaisesti yhteisön vuoksi. Sen vuoksi uskon, että myös uMove Fun Run kiinnostaa monia opiskelijoita", kertoo Jesse Honkonen opiskelijoiden juoksuklubi Taasko Radalla Clubista.
Osa Finlandia Marathonia ja korkeakoulujen yhteistyötä
uMove Fun Run järjestetään osana Finlandia Marathonia, joka on yksi Suomen tunnetuimmista ja suurimmista juoksutapahtumista. Samalla tapahtuma on osa Jyväskylän korkeakoulujen tiivistyvää yhteistyötä. Tapahtuman järjestävät Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja korkeakoulujen yhteinen liikuntayhteisö uMove.
"Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten yliopisto ja ammattikorkeakoulu voivat toimia yhdessä yli organisaatiorajojen. Samalla tapahtuma tuo näkyvästi esiin Jyväskylän vahvaa liikuntakulttuuria", Törmänen iloitsee.
Lisätietoja:
Henna Törmänen
Liikuntasuunnittelija, uMove
+358408054748
henna.tormanen@jyu.fi
Finlandia Marathon
Ajankohta: 11.-12.9.2026
Paikka: Jyväskylän Rantaraitti, lähtö- ja maalialue Lutakonaukiolla
Finlandia Marathon on Suomen toiseksi suurin juoksutapahtuma, jota on järjestetty nykymuodossaan vuodesta 2007 lähtien. Koko tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on jopa 10 000 juoksijaa. Nuorten Maratonille osallistuu yli 4 000 jyväskyläläistä 5.–7.-luokkalaista. Ensimmäistä kertaa järjestettävä uMove Fun Run on korkeakoulujen yhteinen 5 km:n reitti Jyväskylän yliopiston ja Jamkin opiskelijoille sekä henkilöstölle. Fun Runille on tällä hetkellä ilmoittautunut yli jo 600 osallistujaa.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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