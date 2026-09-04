Rauhalan risteyssillan peruskorjaus alkaa Hyvinkäällä syyskuussa 2026

Tänä syksynä Rauhalan risteyssillasta uusitaan reunapalkit ja kaiteet. Töiden ajaksi silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä, ja liikenne ohjataan kiertotielle Nurmijärventien, Rajamäentien ja Nopontien kautta. Jalankulku ja pyöräliikenne voivat käyttää siltaa koko rakennustyön ajan. Syksyn 2026 työvaiheen valmistuttua silta avataan talvikaudeksi jälleen ajoneuvoliikenteelle. Ajoneuvoliikenne katkaistaan sillalla 13.9.2026 klo 18.00 alkaen.

Karttakuva kiertotiestä.

Sillan peruskorjaus jatkuu ensi vuonna päällys- ja pintarakenteiden korjauksilla. Jalankulku ja pyöräily voivat käyttää siltaa koko urakan ajan, mutta ajoneuvoliikenne katkaistaan uudelleen vuoden 2027 työvaiheen ajaksi. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ennen töiden alkua.

Tien sulkemisen vuoksi Nopontien lähiliikenteen linja-autopysäkit ovat tilapäisesti poissa käytöstä. Korvaavat pysäkit rakennetaan Nopontien ja Rajamäentien liittymän läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liittymäalueen nopeusrajoituksia alennetaan väliaikaisten pysäkkijärjestelyjen ajaksi.

Peruskorjauksen tavoitteena on varmistaa sillan rakenteellinen kestävyys ja liikenneturvallisuus pitkälle tulevaisuuteen.