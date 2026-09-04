Uudenmaan elinvoimakeskus

Rauhalan risteyssillan peruskorjaus alkaa Hyvinkäällä syyskuussa 2026

7.9.2026 15:39:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Hyvinkäällä maantiellä 11443 sijaitsevan Rauhalan risteyssillan korjaus alkaa syyskuussa 2026. Elinvoimakeskus toteuttaa korjauksen kahdessa vaiheessa vuosina 2026 ja 2027.

Silta, joka ylittää tien vehreässä ympäristössä. Taustalla näkyy autoja ja toinen silta.
Rauhalan risteyssilta Taitorakennerekisteri

Tänä syksynä Rauhalan risteyssillasta uusitaan reunapalkit ja kaiteet. Töiden ajaksi silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä, ja liikenne ohjataan kiertotielle Nurmijärventien, Rajamäentien ja Nopontien kautta. Jalankulku ja pyöräliikenne voivat käyttää siltaa koko rakennustyön ajan. Syksyn 2026 työvaiheen valmistuttua silta avataan talvikaudeksi jälleen ajoneuvoliikenteelle. Ajoneuvoliikenne katkaistaan sillalla 13.9.2026 klo 18.00 alkaen.

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Karttakuva kiertotiestä.

Sillan peruskorjaus jatkuu ensi vuonna päällys- ja pintarakenteiden korjauksilla. Jalankulku ja pyöräily voivat käyttää siltaa koko urakan ajan, mutta ajoneuvoliikenne katkaistaan uudelleen vuoden 2027 työvaiheen ajaksi. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ennen töiden alkua.

Tien sulkemisen vuoksi Nopontien lähiliikenteen linja-autopysäkit ovat tilapäisesti poissa käytöstä. Korvaavat pysäkit rakennetaan Nopontien ja Rajamäentien liittymän läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi liittymäalueen nopeusrajoituksia alennetaan väliaikaisten pysäkkijärjestelyjen ajaksi.

Peruskorjauksen tavoitteena on varmistaa sillan rakenteellinen kestävyys ja liikenneturvallisuus pitkälle tulevaisuuteen.

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Väliaikaiset linja-autopysäkit.

Avainsanat

hyvinkääsiltatyökiertotie

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Mikael Sonck, Elinvoimakeskus,
050 350 9164

Pääurakoitsijana toimii:
Destia Oy
Olli-Pekka Angeria
040 540 5899

Kuvat

Silta, joka ylittää tien vehreässä ympäristössä. Taustalla näkyy autoja ja toinen silta.
Rauhalan risteyssilta
Taitorakennerekisteri
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Karttakuva kiertotiestä, joka ohittaa tietöiden alueen. Näyttää ajoneuvoille tarkoitetun kiertotien sekä jalankulku- ja pyöräilyreitit.
Karttakuva kiertotiestä.
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Kartta, jossa näkyy väliaikaiset linja-autopysäkit Rajamäentiellä.
Väliaikaiset linja-autopysäkit.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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