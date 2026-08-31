Voiko Tampere-Pirkkalasta kehittyä nykyistä merkittävämpi kansainvälisen matkustaja- ja rahtiliikenteen solmukohta?
7.9.2026 16:52:56 EEST | Business Tampere | Kutsu
Kutsu medialle: Tampere Aviation Forum -hybridiseminaari kokoaa yhteen ilmailun, logistiikan ja elinkeinoelämän asiantuntijoita keskustelemaan ilmailun ja logistiikan tulevaisuudesta sekä Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämismahdollisuuksista. Lentoliikenteen ja -rahdin tulevaisuus on syyskuun 10. päivänä Tampere Aviation Forumiin teema.
Millainen rooli alueellisilla lentoasemilla on Suomen kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja saavutettavuuden kannalta? Miltä ilmailun tulevaisuus näyttää vedyn ja sähkön yleistyessä energian lähteenä?
Muun muassa näistä aiheista keskustellaan Tampere Aviation Forumissa, joka järjestetään torstaina 10. syyskuuta 2026 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Ilmailunkatu 20) osana Logistiikkamessuja.
Tapahtuma järjestetään hybridinä ja yhteistyössä Riga Aviation Forumin kanssa. Tapahtuman kieli on englanti.
Aika ja ohjelma 10.9.2026 klo 9–18:30
Online ja paikalla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Dynamo-salissa (2 krs.)
9:00–12:15 –Striimattua ohjelmaa Riga Aviation Forumista
12:15– Tampere Aviation Forumin avauspuhe
12:30 – Hydrogen and the Future of Aviation – Aivars Starikovs, Hydrogen Europe
13:15 – Development and Strategic Role of the Riga–Tampere Air Bridge, Joint Baltic–Nordic session
14:20 – Air Cargo and Industrial Logistics in Tampere, paneelikeskustelu
15:15 – Kahvitauko
15:45 – The Future of Aviation, the role of electric aviation as a new transportation modality – Petteri Lehti, LUT University
16:20 – Regional Airports and the Aviation System Perspective – Henri Hansson, Finavia
16:50 – Loppusanat
17:00–18:30 – Mahdollisuus seurata striimattua ohjelmaa Riga Aviation Forumista (online)
Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan: https://lentoontampereelta.fi/aviationforum/
Tapahtumaan osallistuminen vaatii rekisteröitymisen myös Logistiikkamessuille. Etäosallistujat saavat linkin lähetykseen sähköpostitse.
Lisätietoja / haastattelupyynnöt:
Marja Aalto
Erityisasiantuntija, lentoliikenne, Business Tampere
040 631 9211, marja.aalto@businesstampere.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja AaltoErityisasiantuntija, lentoliikennePuh:040 631 9211marja.aalto@visittampere.fi
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Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia.
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