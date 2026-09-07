Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät

7.9.2026 20:58:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Mediatiedote 07.09.2026

(edellisen 12h tunnin tehtävät Keski-Suomen pelastuslaitoksella)

12:42 Ihmisen pelastaminen vedestä, Keuruu  ---> ei pelastukselle tehtävää

14:00 eläimen pelastaminen, Karstula ---> ei pelastukselle tehtävää 

14:53 pieni vahingontorjunta Jyväskylä Vaajakoski, polttoainetta valunut tielle, pientä liikennehaittaa

15:53 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaantie Jyväskylä, kahden henkilöauton peräänajo, ei henkilövahinkoja. Pientä liikennehaittaa.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.9.2026 07:31:30 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.9.2026 Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edeltävä 12h ajanjakso klo 21:33 Seppolantie, Jämsä; keskustassa sijaitsevan ravintolan ulkopuolella oli nestekaasuliekkejä, jolloin ilmoittaja erehtyi luulemaan että ravintolarakennus olisi tulessa. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö totesi, ettei rakennuspaloa ollut. 00:06 Paavallammentie, Hankasalmi; henkilöauto syttyi palamaan ja tuhoutui varastorakennuksen pihassa. Palo ei päässyt leviämään muualle. Pelastuslaitos sammutti palon. 04:47 Mesikämmen, Jyväskylä; palovaroitin hälytti tyhjässä rivitalohuoneistossa. Kohteessa ei ollut paloa.

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