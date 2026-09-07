Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 6.9.2026 07:31:30 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.9.2026 Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edeltävä 12h ajanjakso klo 21:33 Seppolantie, Jämsä; keskustassa sijaitsevan ravintolan ulkopuolella oli nestekaasuliekkejä, jolloin ilmoittaja erehtyi luulemaan että ravintolarakennus olisi tulessa. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö totesi, ettei rakennuspaloa ollut. 00:06 Paavallammentie, Hankasalmi; henkilöauto syttyi palamaan ja tuhoutui varastorakennuksen pihassa. Palo ei päässyt leviämään muualle. Pelastuslaitos sammutti palon. 04:47 Mesikämmen, Jyväskylä; palovaroitin hälytti tyhjässä rivitalohuoneistossa. Kohteessa ei ollut paloa.