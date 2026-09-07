Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät
7.9.2026 20:58:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Mediatiedote 07.09.2026
(edellisen 12h tunnin tehtävät Keski-Suomen pelastuslaitoksella)
12:42 Ihmisen pelastaminen vedestä, Keuruu ---> ei pelastukselle tehtävää
14:00 eläimen pelastaminen, Karstula ---> ei pelastukselle tehtävää
14:53 pieni vahingontorjunta Jyväskylä Vaajakoski, polttoainetta valunut tielle, pientä liikennehaittaa
15:53 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaantie Jyväskylä, kahden henkilöauton peräänajo, ei henkilövahinkoja. Pientä liikennehaittaa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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