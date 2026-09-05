Vihreiden Virta ihmettelee uusia Garden Helsinki -paljastuksia: “Onko pääministeri ainoa, joka ei näe ristiriitaa puheittensa välillä?”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi tuoreeltaan Uutissuomalaisen maanantai-iltana julkaisemia uusia tietoja Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvistä lobbaustapaamisista, joita vaikuttaa mediatietojen perusteella olevan enemmän kuin on aiemmin tiedetty.

– Juuri tätä varten avoimuusrekisteri on aikanaan perustettu. Tehtyjen ilmoitusten voidaan perustellusti esittää pääministerille kysymys hänen toiminnastaan ja aiemmista puheistaan: onko kaikki tieto Garden Helsinki -tapauksesta jo tullut päivänvaloon? Kesällä kysyin tätä moneen kertaan, nyt joudun kysymään uudelleen, Virta kommentoi.

Hänen mukaansa pääministerin antamat lyhyet kommentit Helsingin Sanomille asiassa eivät ole riittäviä. Mediatietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kommentoi, että “mitään ei ole jäänyt kertomatta”.

– Jos mitään ei ole jäänyt kertomatta, miksi uusia kysymyksiä on silti herännyt niin paljon? Onko eduskunnalle sekä oikeuskanslerille ilmoitettu varmasti kaikki tiedot sekä tästä hankkeesta, että Valmet Automotiveen liittyen? Onko pääministeri ainoa, joka ei näe ristiriitaa puheittensa välillä? Virta ihmettelee.

Virta painottaa asiassa pääministerin vastuuta.

– Pääministeri on vastuussa toiminnastaan ja puheistaan viime kädessä suomalaisille. Hänen tehtävänsä on selventää ja perustella asia niin hyvin, että asiasta ei jää kenellekään epäselvyyksiä ja luottamus Suomen hallituksen yhdenvertaiseen päätöksentekoon näissä asioissa voidaan edes osin palauttaa, Virta päättää.