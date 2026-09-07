Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät 7.9.2026 20:58:04 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote 07.09.2026 (edellisen 12h tunnin tehtävät Keski-Suomen pelastuslaitoksella) 12:42 Ihmisen pelastaminen vedestä, Keuruu ---> ei pelastukselle tehtävää 14:00 eläimen pelastaminen, Karstula ---> ei pelastukselle tehtävää 14:53 pieni vahingontorjunta Jyväskylä Vaajakoski, polttoainetta valunut tielle, pientä liikennehaittaa 15:53 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaantie Jyväskylä, kahden henkilöauton peräänajo, ei henkilövahinkoja. Pientä liikennehaittaa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112