Lähiruokapäivä tarjoaa yli 40 käyntikohdetta Keski-Suomessa

Lähiruokapäivä tarjoaa mahdollisuuden vierailla maatiloilla ja maaseudun muissa yrityksissä, tavata kotimaisen ruoan tuottajia ja hankkia paikallisia tuotteita sekä ihailla maatilan eläimiä. Maaseudun avoimien ovien tapahtuma järjestetään nyt jo kymmenettä kertaa.

Keski-Suomessa valinnanvaraa on runsaasti, sillä tapahtumaan on tänä vuonna ilmoittautunut mukaan yli 40 käyntikohdetta. Kotieläintiloilla pääsee näkemään mm. lehmiä, lampaita tai hevosia, ja kasvinviljelytilat tarjoavat satokauden tuoreita antimia. Lähes kaikki maatilat tuovat pihapiiriin esille peltotöissä käytettäviä maatalouskoneita.

Kylmälaukku on hyvä varata mukaan, sillä tilapuodeista ja lähiruokatoreilta saa ostaa paikallisia herkkuja kuten liha-, kala- ja viljatuotteita, marjajalosteita ja hunajaa. Lähes kaikissa kohteissa on myös kahvio, jossa voi virkistäytyä suolaisella tai makealla syötävällä.

Valtakunnalliseen Lähiruokapäivään osallistuu koko Suomessa tänä vuonna ennätykselliset yli 350 maatilaa ja maaseudun muuta yritystä. Tapahtuma on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama ja sitä koordinoi Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö.

Niemelän tilalla rapsutetaan maatiaislampaita

Yksi Lähiruokapäivän avoimista maatiloista on Laukaassa sijaitseva Niemelän tila, joka on ollut mukana tapahtumassa sen alusta lähtien. Emäntä Pia Niemeläinen toteaa, että perinnettä jatkaa mielellään, kun jo kymmenettä syksyä juhlistaa kotimaista ruoantuotantoa.

– Omaan ajatusmaailmaani sopii, että on päivä lähiruoalle ja sitä juhlitaan. Haluan olla mukana hankkeessa, joka lisää maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee suoramyyntiä, hän sanoo.

Niemelän tilalla kävijät pääsevät rapsuttamaan ja syöttämään lampaita sekä tutustumaan hevosiin, kissoihin ja maatilan koneisiin. Tapahtuman ajan asiakkaita palvelee tilapuoti, josta voi ostaa lihaa, taljoja ja lankoja.

Ekologisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä arvoja luomulampaita kasvattavalle tilalle, joka on keskittynyt harvinaiseen kainuunharmas-maatiaisrotuun. Emännän mukaan harmakset ovat sosiaalisia, ystävällisiä ja helposti käsiteltäviä lampaita.

– Kun menen morjenstamaan pässejä metsälaitumelle, yksi tulee halittavaksi ja kohta minulla on sylin täydeltä setiä rapsuteltavana, hän kertoo.

Hankasalmella avoinna kahdeksan lähiruokakohdetta

Lähiruokapäivän tihein keskittymä on Hankasalmella, jossa kunta koordinoi tapahtumaa Sadonkorjuuviikonloppu-nimekkeen alla. Tänä vuonna mukaan on saatu viisi maatilaa ja kolme muuta kohdetta.

Hankasalmi satsaa Lähiruokapäivään, koska kunta haluaa tuoda esiin paikkakunnan ydintä: maaseutua, sen yrittäjiä, alueen ainutlaatuista osaamista ja kotimaisen ruoan merkitystä. Viime vuonna Lähiruokapäivän vierailijoiden käyntikertoja kertyi noin 3 000, ja samaa odotetaan tänä syksynä.

Hankasalmella on tarjolla maaseudun aktiviteetteja laidasta laitaan: on perinnepäivän työnäytöksiä ja moderneja robottinavettoja, lampaiden ja nautojen paimennusta, kepparikisaa, rumpurentoutusta sekä tietysti lähituotemarkkinoita monine herkkuineen.

Tänä vuonna myös musiikki on isossa roolissa, sillä paikalliset muusikot esiintyvät Pienmäen lähituotetorilla ja Penttilän Maidon pihapiirissa. Lisäksi lauantai-iltana Hankasalmen asemamakasiinilla soi Syksyn satoa ‑konsertti.