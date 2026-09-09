Weisell-säätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 100 000 euroa havaitsevan tähtitieteen alalle

Perustettava apulaisprofessuuri tulee vahvistamaan Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen Tuorlan observatorion ja Suomen ESO-keskuksen kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta hyödyntäen aktiivisesti Euroopan eteläisen observatorion ESOn teleskooppeja sekä NOT-teleskooppia (Nordic Optical Telescope), jonka Turun yliopisto omistaa yhdessä Århusin yliopiston kanssa. Uusi professuuri tulee mahdollistamaan Turun yliopiston osallistumisen tähtitieteen optisten havaintolaitteiden (ml. ultravioletti ja infrapuna) kehittämiseen ESOn teleskoopeille, erityisesti vielä rakenteilla olevalle 39-metrin läpimittaiselle ELT:lle (Extremely Large Telescope).

– Turun yliopiston tähtitieteilijät ja yliopistossa alkunsa saanut Opteon Oy ovat valmistaneet maailman tarkinta optiikkaa maanpäällisiin observatorioihin ja avaruusteleskooppeihin useiden vuosikymmenien ajan. Nyt perustettava apulaisprofessuuri turvaa tämän innovaatioperinteen, sanoo tähtitieteen professori Seppo Mattila.

Mattila huomauttaa, että tähtitieteen käyttöön kehitetystä teknologiasta hyötyvät myös muut tieteenalat ja yhteiskunta laajemmin, kun perustutkimuksessa syntyneitä innovaatioita päästään kaupallistamaan.

– Erityisesti ELT:n rakentaminen on vaatinut teknologisia läpimurtoja, jotka vievät myös muita aloja eteenpäin, Mattila kertoo.

Suomen ESO-keskuksen johtaja, professori Petri Väisänen painottaa, että tähtitieteessä alan eturintamassa ovat usein juuri toimijat, jotka yhdistävät johdonmukaisen teknisen kehityksen ja korkealaatuisen perustutkimuksen.

– Tähtitieteessä parhaat tutkimustulokset ja uusi ymmärrys maailmankaikkeudesta saadaan usein aikaan parhaan ja edistyksellisimmän teknologian avulla. Tieteelliset löydöt avaruudesta taas siivittävät teknologista kehitystä edelleen motivoimalla kurkistamaan vielä syvemmälle. On upeaa, että Weisell-säätiö uskoo visioomme, Väisänen kiittää.

Yksi perustettavan apulaisprofessuurin tavoitteista on kehittää uutta maisterikoulutusta tähtitieteen optisten havaintolaitteiden teknologian kehittämisen ja rakentamisen alalle.

Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen toteaa, että Turun yliopiston tähtitiede on tutkimuksellisesti elinvoimainen ja tuottelias ala, joka tuo yliopistolle merkittävää näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Monet opiskelijat hakeutuvat yliopistoon ja luonnontieteisiin juuri tähtitieteen innoittamina.

– Weisell-säätiön lahjoitus vahvistaa havaitsevan tähtitieteen osaamista entisestään ja laajentaa oppiaineen opetusta ja tutkijankoulutusta entistä käytännönläheisempään ja soveltavampaan suuntaan. Tähtitieteen maisterikoulutuksen laajentaminen tulee myös vahvistamaan yhteyttä perustutkimuksen ja teknologiayritysten välillä, Kaartinen sanoo.

– Weisell-säätiö pitää tärkeänä, että tähtitieteen instrumenttiosaamisen kansainvälisesti merkittävä perinne jatkuu Turun yliopistossa. Haluamme olla mukana seuraamassa osaamisen kehittymistä ja tukemassa tulevaisuuden innovaatioita tähtitieteen alalla, sanoo Weisell-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Voipio.