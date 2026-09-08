Konepajakadun tasoristeys suljetaan tilapäisesti 10.9.

Töiden aikana autoilijat ohjataan Pitkäkadun ja Vuorikadun kautta sekä Asemakadun ja Sepänkyläntien kautta. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Semaforinkujan kautta.

Konepajakadun tasoristeyksessä tehtiin huoltotöitä myös elokuun lopussa. Liikennejärjestelyt ovat samat kuin tuolloin.

Huoltotyöt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen

Risteyksen sulkeminen vaikuttaa Liftin linjaan 7.

Torstaina 10.9. klo 18 alkaen linja 7 kulkee kumpaankin suuntaan mennessään poikkeusreittiä Hietasaarenkatu – Pitkäkatu – Vuorikatu – Vöyrinkatu – Konepajakatu. Tämä ei vaikuta pysäkkeihin.

Perjantaina 11.9. linja 7 ajaa normaalia reittiään.