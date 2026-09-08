Konepajakadun tasoristeys suljetaan tilapäisesti 10.9.
8.9.2026 13:45:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Konepajakadun tasoristeyksessä tehdään huoltotöitä, minkä vuoksi risteys suljetaan yön ajaksi torstaina 10.9. Sulku alkaa klo 18 ja päättyy seuraavana aamuna 11.9. klo 6.00.
Töiden aikana autoilijat ohjataan Pitkäkadun ja Vuorikadun kautta sekä Asemakadun ja Sepänkyläntien kautta. Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Semaforinkujan kautta.
Konepajakadun tasoristeyksessä tehtiin huoltotöitä myös elokuun lopussa. Liikennejärjestelyt ovat samat kuin tuolloin.
Huoltotyöt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen
Risteyksen sulkeminen vaikuttaa Liftin linjaan 7.
Torstaina 10.9. klo 18 alkaen linja 7 kulkee kumpaankin suuntaan mennessään poikkeusreittiä Hietasaarenkatu – Pitkäkatu – Vuorikatu – Vöyrinkatu – Konepajakatu. Tämä ei vaikuta pysäkkeihin.
Perjantaina 11.9. linja 7 ajaa normaalia reittiään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikennejärjestelyihin liittyvät kysymykset:
Jori Löfbacka, liikennejärjestelypäällikkö
0403543494, jori.lofbacka@vaasa.fi
Joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset:
Heli Killinen, joukkoliikennesuunnittelija
0404813689, heli.killinen@vaasa.fi
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