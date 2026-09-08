HSL valmistelee uutta linjastosuunnitelmaa Itä-Vantaalle
8.9.2026 14:20:31 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL on aloittanut Itä-Vantaan uuden linjastosuunnitelman laatimisen. Suunnitelmassa tarkastellaan alueen bussilinjastoa tulevien vuosien matkustustarpeiden, liikennöintikustannusten ja Vantaan ratikan valmistumisen näkökulmasta.
Tavoitteena on ohjata joukkoliikennetarjontaa nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi sekä kehittää erityisesti liityntäyhteyksiä ja matkustamisen joustavuutta. Samalla arvioidaan pitkien seutulinjojen kannattavuutta ja muutostarpeita nykyiseen bussilinjastoon.
Vantaan ratikka muuttaa linjastoa
Itä-Vantaan linjastosuunnitelman valmistelussa otetaan huomioon Vantaan ratikkalinja 20, joka valmistuu arvion mukaan vuonna 2029. Ratikka korvaa valmistuessaan suuren osan nykyisestä runkolinjasta 570, minkä vuoksi myös alueen bussiyhteyksiä tarkastellaan uudelleen.
- Muutokset koskevat muun muassa nykyisiä linjoja 570, 571, 572, 587, 711(K), 721(N), 731(N), 734, 736, 737 ja 739.
Suunnittelualue
Suunnittelualueeseen kuuluvat Itä-Vantaan kaupunginosista Hakunila, Länsimäki, Vaarala, Itä-Hakkila, Tikkurila, Koivukylä, Korso, Rekola, Päiväkumpu ja Nikinmäki. Suunnitelmassa tarkastellaan myös Helsingin puolella alueita, joille nykyiset linjat liikennöivät, kuten Tapulikaupunkia, Puistolaa, Heikinlaaksoa, Jakomäkeä ja Alppikylää.
Aikataulu
HSL kartoittaa lähtötietoja Itä-Vantaan linjaston nykytilasta kyselyllä, joka on avoinna 8.-22.9. Linkki kyselyyn löytyy suunnitelman esittelysivulta sekä HSL:n alueen asukkaille suunnatusta asiakastiedotteesta.
Linjastosuunnitelman luonnosta valmistellaan syksyn 2026 aikana. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2027. Ensimmäiset muutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2028 alussa, ja seuraavat vuonna 2029, kun Vantaan ratikka on valmistunut.
Itä-Vantaan edellinen linjastosuunnitelma valmistui vuonna 2018. Sen jälkeen matkustustottumukset ovat muuttuneet muun muassa koronapandemian ja etätyön yleistymisen seurauksena. Samalla vapaa-ajan matkustuksen merkitys joukkoliikenteessä on kasvanut.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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