Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousseet tänä vuonna lähes kaikissa kunnissa
9.9.2026 08:57:00 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset eli kaukolämmön, veden ja jätehuollon hinta sekä kiinteistövero ovat nousseet tänä vuonna lähes kaikissa Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun kunnissa. Vertailussa on mukana 59 suomalaista kaupunkia ja kuntaa, joista kustannukset nousivat 55:ssä. Keskimäärin kustannukset ovat nousseet kaksi prosenttia.
Monissa kunnissa kiinteistökustannusten nousu on edelleen nopeaa, vaikka nousu hidastuikin hieman viime vuodesta. 2020-luvulla kustannukset ovat kasvaneet lähes kolmanneksen. Vesikustannukset ovat kasvaneet 2020-luvulla 26 prosenttia. Kuluvana vuonna vesikustannukset ovat nousseet 4,2 prosenttia.
”Kiinteistökustannusten nousu on ollut paikoitellen erittäinkin kovaa viime vuosina, ja valitettavasti nousutrendi jatkuu edelleen. Varsinkin vesikustannukset ovat vuodesta toiseen tuoneet lisää maksettavaa taloyhtiöille”, sanoo Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Juho Järvinen.
Kuntien väliset erot varsin suuria
Kuntakohtaisesti määräytyvissä kiinteistökustannuksissa erot kuntien välillä ovat erittäin suuria. Kalleimpia kustannuksia taloyhtiöt eli niiden osakkaat maksavat Helsingissä, jossa kustannuksia kertyy 4,30 euroa neliömetriltä kuukaudessa. Edullisimmat kiinteistökustannukset ovat Kokkolassa, jossa niitä kertyy 2,88 euroa neliömetriltä kuukaudessa. 90 neliön asunnossa kustannusten ero on yli 1500 euroa vuodessa.
Suurimmat kustannusnousut Rovaniemellä ja Salossa
Kustannukset ovat kasvaneet tänä vuonna eniten Rovaniemellä ja Salossa. Näissä kaupungeissa taloyhtiöille lankeaa kiinteistökustannuksista noin kuusi prosenttia viimevuotista suurempi lasku. Järvenpäässä, Tuusulassa, Vihdissä ja Keravalla kustannukset ovat puolestaan hieman laskeneet kaukolämmön hinnan alenemisen ansiosta.
Uusia kustannusnousuja kuluvalle vuodelle on jo tiedossa Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella, joissa Fortum nostaa kaukolämmön hintaa ja Helen Sähköverkot korottaa siirtomaksujaan.
”Kuntakohtaisten kiinteistökustannusten haaste on niiden veronluonteisuus. Kustannukset, kuten kiinteistöveroprosentit tai paikallisen kaukolämpöyhtiön taksat, päätetään kunnissa, eikä kiinteistönomistajalla ole mahdollisuutta kilpailuttaa niitä”, Juho Järvinen toteaa.
TOP 5 kalleimmat kiinteistökustannukset
- Helsinki
- Järvenpää
- Heinola
- Hämeenlinna
- Lappeenranta
TOP 5 edullisimmat kiinteistökustannukset
- Kokkola
- Rauma
- Pietarsaari
- Mustasaari
- Kempele
Yhteyshenkilöt
Juho Järvinenjohtava asiantuntija (talous- ja veroasiat)Puh:09 1667 6227juho.jarvinen@kiinteistoliitto.fi
Jukka KeropääekonomistiPuh:09 1667 6226jukka.kero@kiinteistoliitto.fi
Petri Pylsyjohtava asiantuntija (energia ja ilmasto)Puh:09 1667 6225petri.pylsy@kiinteistoliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
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