Vihreiden Hanna Holopainen: Tyttöjen potentiaali luonnontieteellisillä aloilla on tunnistettava
8.9.2026 15:54:43 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Suomen PISA-tulokset ovat viimeisimmän tutkimuksen mukaan jälleen kerran heikentyneet. Tällä kertaa PISA:n painotuksena oli luonnontieteelliset aineet. Vihreiden Hanna Holopainen esittää peiliin katsomista ja korjaavia toimia nuorten luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi.
Matematiikan ja lukutaidon ohella myös luonnontieteellinen osaaminen jatkaa tuoreen PISA-tutkimuksen perusteella Suomessa heikkenemistään.
– Suomi sijoittui luonnontieteissä edelleen Pohjoismaista parhaiten, mutta kehityssuunta on silti huolestuttava. Luonnontieteiden vankka osaaminen on ollut monen elinkeinoelämän sektorin kivijalka, eikä Suomella ole varaa menettää sitä. Luonnontieteiden osaamisen merkitys vain korostuu ilmastokriisin ja luontokadon torjunnan osalta, vihreiden kansanedustaja ja tuotantotalouden diplomi-insinööri Hanna Holopainen toteaa.
Suomella on myös työtä tehtävänä tyttöjen kannustamisessa luonnontieteiden ja tekniikan aloille.
– Tyttöjen osaaminen luonnontieteissä on PISA-tulosten perusteella merkittävästi poikia parempaa, mikä on kansainvälisesti jopa aika poikkeavaa. Silti naisten määrä luonnontieteiden ja tekniikan aloilla on Suomessa heikoin koko Euroopan vertailussa. Eli naisten aliedustus ei siis johdu ensisijaisesti kiinnostuksen tai etenkään taitojen puutteesta, Holopainen korostaa.
Eduskunnan nepsy-verkoston puheenjohtajana toimiva Holopainen nostaa esille myös keskeisen kouluja koskettavan kysymyksen, joka näkyy PISA-tuloksissa vain välillisesti.
– PISA-tutkimuksissa on mukana oppimisen tukea saavia nuoria, mutta heidän mahdollisuuttaan osallistua tutkimukseen on arvioitu kouluissa tapauskohtaisesti. PISA ei siis ole kattava kartoitus siitä, miten heidän saamansa oppimisen tuki toteutuu. Pidän kuitenkin suomalaisten lasten ja nuorten oppimisen kannalta keskeisenä sitä, miten esimerkiksi erityisluokkia ja muuta oppimisen tukea on saatavilla, Holopainen painottaa.
Vaikka Orpon hallitus on luvannut korjata oppimisen tuen ongelmia, on tilanne paikoin päinvastoin pahentunut.
– Joissakin kunnissa esimerkiksi erityisluokkia on lakkautettu, vaikka niitä luvattiin uudistuksen myötä lisää. Jos nykyinen oppimisen tuen laki ei toimi, pitää joko kuntien saamaa ohjeistusta tai lain pykäliä tarkastella uudelleen. Tarvitsemme myös lisää tutkittua tietoa, johon uudistukset voidaan pohjata, Holopainen painottaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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