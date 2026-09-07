Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 8.9.2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



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tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta päätti muun muassa seuraavista:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027

Lautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa toimintatulot ovat 37,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 310,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa varaudutaan palvelujen kysynnän kasvuun ja tavoitteena on kasvattaa kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen käyntikertoja vuodesta 2026.

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu myös kaupunginkansliasta vuoden 2027 alussa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle siirtyvät toiminnot ja niiden määrärahat. Toimialalle siirtyvät yhteisötalotoiminta, ruoka-aputoiminta ja asukasosallisuuden avustukset.

Lautakunta tunnisti lisäksi tarpeita, joihin tulisi osoittaa lisärahoitusta kaupungin vuoden 2027 budjetissa. Kuuden koulunuorisotyötä tekevän nuoriso-ohjaajan tehtävien vakinaistamiseen tulisi varata 300 000 euroa määräaikaisen valtionrahoituksen päättyessä. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia tulisi puolestaan korottaa kustannusten nousun ja väestönkasvun vuoksi yhteensä vähintään 600 000 eurolla.

Lautakunnan mukaan myös Kanneltalon, Malmitalon ja Vuotalon yhteydessä sijaitsevien kirjastojen sunnuntaiaukioloihin tulisi varata 300 000 euroa. Tavoitteena on parantaa palveluja kaupunkiuudistusalueilla ja ehkäistä alueellista eriytymistä. Lisäksi lautakunta esitti määrärahaa kaupunkistrategian mukaisen välitilamallin kokeiluun, jolla tyhjillään olevia kaupungin tiloja saataisiin kulttuurin ja järjestöjen käyttöön.

Lisärahoitustarpeita tunnistettiin myös kotouttamistyön vakinaistamiseen, kirjaston järjestämään toisen asteen lukutaitotyöhön, ehkäisevään päihdetyöhön sekä vilkkaimpien kirjastojen ylläpitotason parantamiseen. Lautakunta katsoi lisäksi, että Helsingin tulisi varautua valtion STEA-rahoituksen leikkauksiin, jotta järjestöjen tuottamiin, toimialalle tärkeisiin palveluihin ei synny katvealueita.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksiin esitetään yhteensä lähes 39 miljoonaa euroa

Lautakunta käsitteli esityksen vuoden 2027 kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista.

Kulttuurin laitosavustuksiin esitetään yhteensä 26,51 miljoonaa euroa. Avustuksia esitetään HAM Helsingin taidemuseosäätiölle, Helsingin teatterisäätiölle, Suomen kansallisoopperalle ja -baletille sekä UMO-säätiölle. Kulttuurin laitosavustusten kokonaismäärä kasvaisi 567 000 eurolla eli 2,2 prosenttia vuodesta 2026.

Liikunnan laitosavustuksiin esitetään yhteensä noin 12,15 miljoonaa euroa. Avustuksia esitetään muun muassa Helsingin Liikuntahallit Oy, Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiölle, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urhea-säätiölle, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kehottaa seuraamaan Mäkelänrinteen Uimakeskus Oy ja Urheiluhallit Oy taloudellista tilannetta ja palaamaan tarvittaessa toiminta-avustuksen tasoon.