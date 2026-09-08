Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

8.9.2026 18:33:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä 8.9.2026:

Jämsä, öljyvahinko klo 10:01

Koskenväylällä huoltoaseman pihassa havaittu pieni dieselvuoto, joka ei aiheuttanut pelastustoimelle torjuntatoimenpiteitä.

Äänekoski, öljyvahinko klo 16:43

Nelostiellä Hirvaskankaan ja Äänekosken välillä ilmoitus öljystä tiellä. Pelastustoimi tiedusteli tiealueen, mutta öljyä ei näkynyt. Äänekosken rampin kohdalla havaittiin hyvin pieni määrä öljykalvoa tien laidassa, mutta torjuntatoimille ei ollut tarvetta.

Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 16:47

Henkilöauton ja moottoripyörän törmäys risteysalueella Kylmälahdentiellä. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui lievästi ja moottoripyörä vaurioitui ajokelvottomaksi. Autossa olleet eivät loukkaantuneet. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät7.9.2026 20:58:04 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote 07.09.2026 (edellisen 12h tunnin tehtävät Keski-Suomen pelastuslaitoksella) 12:42 Ihmisen pelastaminen vedestä, Keuruu ---> ei pelastukselle tehtävää 14:00 eläimen pelastaminen, Karstula ---> ei pelastukselle tehtävää 14:53 pieni vahingontorjunta Jyväskylä Vaajakoski, polttoainetta valunut tielle, pientä liikennehaittaa 15:53 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaantie Jyväskylä, kahden henkilöauton peräänajo, ei henkilövahinkoja. Pientä liikennehaittaa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye