Helsingin päiväkotipäätös: Poliitikot säästivät kaksi päiväkotia ja kolme ryhmäperhepäiväkotia

8.9.2026 20:14:29 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

Jaa

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätyi tänään 8.9. kokouksessaan muuttamaan viranhaltijoiden ehdotusta päiväkotien palveluverkon muutoksista. Kokouksessa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff teki esityksen, että Pasilan ja Violan päiväkoteja sekä Aapon, Pikku-Heikin ja Pirtin ryhmäpäiväkoteja ei lakkauteta. Huffin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff Vessi Hämäläinen

”Helsingissä pitää olla kaiken kokoisia päiväkoteja. Vaikka kaupungin talous on nyt tiukalla, halusimme voida säästää nämä päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit. Olen kiitollinen siitä, että saimme aikaan yhteisymmärryksen ja esitykseni hyväksyttiin yksimielisesti. Ymmärrän, että tämä päätös ei kuitenkaan lohduta niitä perheitä, joiden päiväkotia emme tällä kertaa pystyneet säilyttämään”, kertoo Huff.

Helsingin kaupungin talous on aiempaa tiukemmalla muun muassa työttömyyskriisistä johtuvan verotulojen laskun ja työllisyysvelvoitteista aiheutuvien kustannusten vuoksi. Huff ennakoi että vaikeasta tilanteesta huolimatta syksyn budjettineuvotteluissa koulut ja päiväkodit tarvitsevat lisärahoitusta. 

”Päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisää rahaa myös siihen, että arki pyörii, sijaisia saa tarvittaessa, oppikirjoja riittää ja ammattilaiset voivat keskittyä huoletta siihen missä he ovat parhaimmillaan. Helsinki ei voi kohota oppimistuloksissa takaisin maailman huipulle ilman rohkeutta investoida lapsiin ja oppimiseen. Syksyn budjettineuvotteluissa riittää ratkottavaa”, Huff toteaa.

Avainsanat

päiväkotiryhmäperhepäiväkotivarhaiskasvatuksen palveluverkkosäästöthelsinkivihreätbudjettineuvotteluttalouslapset

Yhteyshenkilöt

Julianna KentalaApulaispormestarin erityisavustaja

Puh:040 1828 243

Shawn HuffKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijainen 9.1.–4.10.2026

Puh:044 303 0529

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry

Vihreät iloitsevat uusista liikenteen päästövähennystoimista ja kasvisruoan osuuden lisäämisestä uudessa ilmasto-ohjelmassa8.9.2026 07:19:59 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi tällä viikolla uuden ilmasto-ohjelman, joka tähtää 85 prosentin päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma luo pohjan vuoden 2040 nettonollatavoitteelle. Ohjelman suurin haaste on liikenteen päästöjen vähentäminen, johon vihreät ovat vaikuttaneet pitkäjänteisesti.

Vihreät eivät halua rakentamista Östersundomin metsiin18.8.2026 08:03:45 EEST | Tiedote

Östersundomin osayleiskaava on parhaillaan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Östersundomin alueen metsät ovat luontoarvoiltaan erityisen rikkaita ja siksi kaavan käsittely ratkaisee kaupungin arvokkaimpien metsien kohtalon. Kaavaehdotus on merkittävä parannus Östersundomin aiempiin suunnitelmiin. Tästä huolimatta kaavaehdotuksessa on vihreiden näkemyksen mukaan vielä paljon parannettavaa arvokkaiden luontoalueiden huomioinnissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye