Helsingin päiväkotipäätös: Poliitikot säästivät kaksi päiväkotia ja kolme ryhmäperhepäiväkotia
8.9.2026 20:14:29 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätyi tänään 8.9. kokouksessaan muuttamaan viranhaltijoiden ehdotusta päiväkotien palveluverkon muutoksista. Kokouksessa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff teki esityksen, että Pasilan ja Violan päiväkoteja sekä Aapon, Pikku-Heikin ja Pirtin ryhmäpäiväkoteja ei lakkauteta. Huffin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
”Helsingissä pitää olla kaiken kokoisia päiväkoteja. Vaikka kaupungin talous on nyt tiukalla, halusimme voida säästää nämä päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit. Olen kiitollinen siitä, että saimme aikaan yhteisymmärryksen ja esitykseni hyväksyttiin yksimielisesti. Ymmärrän, että tämä päätös ei kuitenkaan lohduta niitä perheitä, joiden päiväkotia emme tällä kertaa pystyneet säilyttämään”, kertoo Huff.
Helsingin kaupungin talous on aiempaa tiukemmalla muun muassa työttömyyskriisistä johtuvan verotulojen laskun ja työllisyysvelvoitteista aiheutuvien kustannusten vuoksi. Huff ennakoi että vaikeasta tilanteesta huolimatta syksyn budjettineuvotteluissa koulut ja päiväkodit tarvitsevat lisärahoitusta.
”Päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisää rahaa myös siihen, että arki pyörii, sijaisia saa tarvittaessa, oppikirjoja riittää ja ammattilaiset voivat keskittyä huoletta siihen missä he ovat parhaimmillaan. Helsinki ei voi kohota oppimistuloksissa takaisin maailman huipulle ilman rohkeutta investoida lapsiin ja oppimiseen. Syksyn budjettineuvotteluissa riittää ratkottavaa”, Huff toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julianna KentalaApulaispormestarin erityisavustajaPuh:040 1828 243
Shawn HuffKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijainen 9.1.–4.10.2026Puh:044 303 0529
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