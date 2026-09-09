Suomen Akatemialta yli kaksi miljoonaa euroa Oulun yliopiston tutkimukseen arktisen alueen murroksesta ja ympäristötoimijuudesta mielenterveyden lähteenä
9.9.2026 09:11:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi rahoitusta arktisen alueen murrosta ja mielen kansanterveyttä koskevaan tutkimukseen. Rahoitusta Oulun yliopistolle tuli yhteensä 2 093 104 euroa.
Oulun yliopisto on mukana kolmessa kuusivuotisessa tutkimushankkeessa:
- Antifragiilien arktisten järjestelmien rakentaminen Nexus-lähestymistavalla (NAFAS).
- Resilientin turvallisuuden tekeminen: Arktinen kansalaisyhteiskunta monikriisissä (OADJEBAS)
- Planetaarinen Mieli – Ympäristötoimijuus mielenterveyden lähteenä (PlanetM)
Suomen arktinen alue muuttuu nopeasti ilmaston lämpenemisen ja globaalien kehityskulkujen vuoksi. Veden, energian, ruoan ja ekosysteemien muodostamiin toisiinsa kytkeytyviin järjestelmiin kohdistuu paineita. Perinteiset lähestymistavat, jotka keskittyvät vain muutoksista palautumiseen, eivät enää riitä. NAFAS-hanke auttaa yhteisöjä ja järjestelmiä paitsi selviytymään muutoksista, myös oppimaan ja vahvistumaan. Hanke keskittyy Inarijärveen ja Kemijoen vesistöalueeseen.
”Arktisella alueella ilmastonmuutos vaikuttaa samanaikaisesti vesivaroihin, porotalouteen, kalastukseen, matkailuun ja paikallisiin yhteisöihin. Haluamme tuoda saman pöydän ääreen tutkijat, päätöksentekijät ja alueen asukkaat, jotta pystymme tunnistamaan tulevat riskit ajoissa ja löytämään keinoja vahvistaa alueita. Tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa, joka auttaa yhteisöjä varautumaan jo ennen ongelmien kärjistymistä”, kertoo hanketta vetävä professori Ali Torabi Haghigh Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä. Hanke yhdistää tieteellisen tiedon saamelaiseen ja paikalliseen tietoon.
Saamelaisnäkökulma on vahvasti mukana myös OADJEBAS-hankkeessa, joka tutkii arktista turvallisuutta ilmiönä, joka rakentuu valtion, instituutioiden, kolmannen sektorin sekä paikallisten ja alkuperäiskansayhteisöjen vuorovaikutuksessa. Hankkeen nimi pohjautuu pohjoissaamen sanaan oadjebas, jolla viitataan luottavaiseen turvallisuuteen yhteiskunnassa. Sosiologian, kansainvälisen politiikan, geoinformatiikan, sosiaalityön ja saamentutkimuksen yhdistävä hanke tutkii ja tukee Suomen kokonaisturvallisuusmallin kehittämistä tavalla, jossa paikallisyhteisöt ja luonto ovat konkreettisia turvallisuuden tuottajia. Hanketta johtaa apulaisprofessori Tapio Nykänen Oulun yliopiston Giellagas-instituutista.
Ympäristötoiminta voi tukea mielenterveyttä
PlanetM-hankkeessa tutkitaan ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. "Ilmastonmuutos aiheuttaa monille ahdistusta, mutta samalla tutkimus viittaa siihen, että ympäristön hyväksi toimiminen voi tukea mielenterveyttä. Haluamme yhdistää nämä kaksi näkökulmaa ja selvittää, miten ihmisille voidaan antaa enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa”, kertoo professori Simo Hosio Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.
Jyväskylän yliopiston johtamassa hankkeessa Oulun yliopiston tutkijat kehittävät digitaalisia työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat jakaa ympäristötekojaan, löytää vaikuttamisen tapoja ja oppia toisiltaan. "Kun ihmiset näkevät, mitä muut tekevät ja löytävät itselleen sopivia keinoja toimia, toivottomuuden tunne voi vähentyä ja kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista vahvistua", Hosio jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Ali Torabi Haghighi, 050 350 7214, ali.torabihaghighi@oulu.fi
Professori Simo Hosio, 050 432 6188, simo.hosio@oulu.fi
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
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