PISA-tulokset haastavat pohtimaan oppilaiden sinnikkyyttä – motivaation säätelytaidot voivat olla osa ratkaisua
9.9.2026 10:46:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Tuoreissa PISA 2025 -tuloksissa erityistä huomiota on herättänyt havainto, että vain 41 prosenttia suomalaisista oppilaista kertoo yrittävänsä entistä kovemmin silloin, kun työ alkaa tuntua haastavalta. Osuus on tutkimukseen osallistuneiden maiden matalin. Oulun yliopiston tutkijoiden mukaan keskeisessä roolissa ovat oppilaiden taidot tunnistaa ja säädellä omaa motivaatiotaan.
Tulos nostaa esiin tärkeän kysymyksen: mitä tapahtuu oppilaan motivaatiolle silloin, kun oppiminen alkaa tuntua vaikealta, tylsältä tai kuormittavalta ja mikä auttaa jatkamaan sinnikkäästi työskentelyä?
Tätä on tutkittu Oulun yliopistossa MotoR-tutkimushankkeessa, jossa on tarkasteltu yläkoululaisten motivaatiota, tunteita ja oppimisen säätelyä aidoissa oppimistilanteissa.
"Julkisessa keskustelussa puhutaan usein motivaation puutteesta. Tutkimuksemme perusteella keskeinen kysymys on kuitenkin se, millaiset taidot oppilailla on tunnistaa, ymmärtää ja säädellä omaa motivaatiotaan muuttuvissa oppimisen tilanteissa", hankkeen vetäjä, professori Hanna Järvenoja kertoo.
"Tuloksemme osoittavat selkeästi, että motivaatio ei ole pysyvä ominaisuus vaan se vaihtelee tilanteesta toiseen, jopa yhden oppimistehtävän aikana. Sinnikkyyttä ei siis kannata tarkastella vain oppilaan pysyvänä ominaisuutena tai tahdonvoimana. Juuri siksi olennaista on, mitä oppilas tekee silloin, kun motivaatio heikkenee tai tehtävä alkaa tuntua liian vaikealta", tutkijatohtori Tiina Törmänen valaisee.
Vaihteleva motivaatio voi hämmentää
Järvenojan mukaan keskustelua nuorten sinnikkyydestä tulisikin laajentaa koskemaan motivaation säätelytaitoja. Säätelytaidot ovat opittavia taitoja siinä missä lukeminen, kirjoittaminen tai ongelmanratkaisu.
"Oppilaat tarvitsevat keinoja tunnistaa omaa motivaatiotaan, ymmärtää sen vaihtelua ja vaikuttaa siihen yksin sekä yhdessä muiden kanssa. Jos haluamme vahvistaa nuorten kykyä ponnistella oppimisen eteen, meidän on opetettava myös niitä taitoja, joista sinnikkyys rakentuu”, Järvenoja toteaa.
Tutkimuksissa motivaatio on nähty oppilaan käsityksenä siitä, pystyykö hän onnistumaan, haluaako hän sitoutua tehtävään ja kokeeko hän tehtävän merkitykselliseksi.
MotoR-tutkimushankkeessa oppilaiden motivaatiota ja sen säätelyä on tutkittu sekä yhteisöllisissä oppimistilanteissa että osana normaalia luokkahuonetyöskentelyä useissa pohjoissuomalaisissa yläkouluissa.
Tutkimusaineistoa kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin oppilaiden motivaation vaihtelua ja motivaation säätelyä yhteisöllisen oppimisen aikana. Toisessa vaiheessa kyselyaineistoa oppilaiden motivaatiosta kerättiin osana normaalia luokkahuonetyöskentelyä kevään 2025 ajan.
"Kun kysyimme yläkoulun oppilailta, mitä motivaatio heidän mielestään on ja miten siihen voi vaikuttaa, vain pieni osa osasi kuvata motivaation taustalla olevia uskomuksia tai tunnistaa keinoja motivaation vahvistamiseksi. Toisin sanoen oppilaat tunnistavat usein, että motivaatio on tärkeää, mutta heillä ei välttämättä ole riittävästi ymmärrystä siitä, mistä motivaatio rakentuu tai miten sitä voidaan ylläpitää silloin, kun oppiminen vaatii ponnistelua”, sanoo Törmänen.
Tutkijoiden mukaan on vaikea odottaa oppilaan pystyvän ylläpitämään motivaatiotaan haastavassa tilanteessa, jos hänellä ei ole ymmärrystä siitä, miksi motivaatio muuttuu tai mitä sille voisi tehdä.
Tukea motivaation säätelytaitojen kehittämiseen
Tutkimustulokset osoittavat myös, että erityisen haastavia ovat tilanteet, joissa oppilas pitää tehtävää tärkeänä, mutta epäilee omaa onnistumistaan. Tällöin hän voi olla samanaikaisesti motivoitunut ja kuormittunut.
”Fysiologisista mittauksista havaitsimme, että tehtävän korkea tärkeys yhdistettynä epävarmuuteen omasta onnistumisesta näkyi oppilaiden kohonneena vireystilana oppimistehtävän aikana. Tämä kertoo siitä, että sinnikkyyttä haastavat tilanteet eivät ole pelkästään tahdonvoimaan liittyviä kysymyksiä, vaan niihin kytkeytyy myös paljon tunteita ja stressiä”, kertoo Törmänen.
Järvenoja korostaa, että PISA-tulosten taustalla ei ole yhtä yksinkertaista ilmiötä eikä yhtä helppoa ratkaisua. Siksi katse pitäisi siirtää syyllisten etsimisestä ratkaisujen rakentamiseen.
”Tutkimuksemme antaa perusteita sille, että nuorten sinnikkyydestä keskusteltaessa huomio pitäisi suunnata myös motivaation säätelytaitoihin. Jos haluamme oppilaiden pystyvän jatkamaan työskentelyä vaikeuksien kohdatessa, meidän pitäisi tutkia nykyistä enemmän myös sitä, miten näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea koulun arjessa. Tämä on myös alue, johon sekä tutkimusta että opettajien täydennyskoulutusta kannattaisi suunnata nykyistä enemmän", Järvenoja kiteyttää.
MotoR-tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama: Motivaatio hukassa – Miten oppimisen säätely rakentaa oppilaiden tahtoa oppia?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Hanna Järvenoja, p. 0503835028, hanna.jarvenoja@oulu.fi
Tutkijatohtori Tiina Törmänen, p 0469235935, tiina.tormanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Suomen Akatemialta yli kaksi miljoonaa euroa Oulun yliopiston tutkimukseen arktisen alueen murroksesta ja ympäristötoimijuudesta mielenterveyden lähteenä9.9.2026 09:11:00 EEST | Tiedote
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi rahoitusta arktisen alueen murrosta ja mielen kansanterveyttä koskevaan tutkimukseen. Rahoitusta Oulun yliopistolle tuli yhteensä 2 093 104 euroa.
Väitös: Työttömyys ja muut nykyajan kriisit heikentävät selvästi mielenterveyttä – Suomessa oireilevat etenkin keski-ikäiset miehet9.9.2026 05:53:00 EEST | Tiedote
Mielenterveyden häiriöt eivät läheskään aina johdu ihmisen biologisista ominaisuuksista vaan yhteiskunnallisista ja rakenteellisista kriiseistä, osoittaa Oulun yliopiston väitöstutkimus. Työttömyys heikentää merkittävästi etenkin työikäisten miesten mielenterveyttä.
Oulun yliopiston uusi tieteidenvälinen instituutti vastaa aikamme suuriin haasteisiin: "Eivät noudata tieteenalojen rajoja"8.9.2026 15:45:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston uusi instituutti, Integra, pyrkii vauhdittamaan tieteiden välistä vuoropuhelua.
Kuljetuskustannukset ja taloudellinen eriarvoisuus vaikuttavat ruoan globaaliin saavutettavuuteen7.9.2026 09:40:35 EEST | Tiedote
Maailmanlaajuinen ruokaturva ei riipu pelkästään siitä, kuinka paljon ruokaa tuotetaan, vaan myös siitä, kuinka hyvin liikenneverkosto mahdollistaa ruoan kuljettamisen kysynnän ja tarjonnan välillä. Tuore tutkimus osoittaa, että kuljetusverkostoilla ja taloudellisella eriarvoisuudella on keskeinen merkitys ruoan saavutettavuudelle eri puolilla maailmaa. Oulun yliopiston johtama tutkimusryhmä kehitti yhdessä Aalto-yliopiston ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkijoiden kanssa uuden paikkatietopohjaisen saavutettavuusanalyysin. Menetelmän avulla tutkijat yhdistivät maailmanlaajuisia aineistoja ruoantuotannosta, kysynnästä, liikenneinfrastruktuurista ja kuljetuskustannuksista arvioidakseen, kuinka tehokkaasti kuljetusjärjestelmät yhdistävät ruoan kysynnän ja tarjonnan erilaisissa skenaarioissa.
Kiusaaminen ei ala kiusaamisena – tutkija kertoo varhaiset merkit, jotka jäävät aikuisilta usein huomaamatta7.9.2026 06:22:00 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten keskinäinen kiusaaminen rakentuu vähitellen jo kauan ennen kuin tilanne näyttää ulospäin kiusaamiselta, häirinnältä tai väkivallalta. Tutkija korostaa aikuisten roolia varhaisessa tunnistamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme