Strategisen tutkimuksen neuvostolta yli 3 miljoonaa euroa Jyväskylän yliopiston tutkimukseen
9.9.2026 10:53:22 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 24 miljoonaa euroa rahoitusta mielen kansanterveyttä sekä arktisen alueen murrosta koskevaan tutkimukseen. Jyväskylän yliopisto sai rahoituksesta yli kolme miljoonaa euroa.
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi rahoitusta kahdesta ohjelmastaan. Mielen kansanterveys (MIND) -ohjelma keskittyy hyvän mielenterveyden rakentumiseen ja sen edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Arktisen alueen murros (ARCTIC) -ohjelmassa puolestaan tarkastellaan ilmastonmuutoksen, geopoliittisten jännitteiden ja taloudellisten intressien vuoksi arktisella alueella käynnissä olevaa monitasoista murrosta.
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen yliopistonlehtori Katri Savolaisen johtama Planetaarinen Mieli (PlanetM) -konsortio toi huomattavan, yli 2,1 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopistoon. Hankkeessa tutkitaan miten ympäristötoimijuus, eli ihmisen kyky tehdä kestäviä arjen valintoja vaikuttaa mielenterveyteen eri ikäryhmissä.
Savolaisen osuus rahoituksesta on yli 1,4 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopistosta konsortiossa partnereina ovat mukana myös professori Leena Paakkari liikuntatieteellisestä tiedekunnasta (rahoitus noin 400 000 euroa) ja professori Janne Kotiaho bio- ja ympäristötieteiden laitokselta (noin 250 000 euroa).
Yhteensä PlanetM-konsortion rahoitus on yli 2,9 miljoonaa euroa, ja Jyväskylän yliopiston toimijoiden lisäksi mukana on tutkijoita Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoista.
Lisäksi Jyväskylän yliopisto on mukana kahdessa muussa rahoitusta saaneessa konsortiossa.
Professori Mikaela von Bonsdorff liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta sai noin 485 000 euron rahoituksen MIND-ohjelmasta hankkeeseen, jossa selvitetään keinoja vahvistaa resilienssiä koko ikääntymisprosessin ajan hyvän mielenterveyden edistämiseksi. Resiliens i åldrandet: identifiera mekanismer och samskapa lösningar för bättre psykisk hälsa -konsortio koostuu seitsemästä osahankkeesta, ja sen kokonaisrahoitus on noin 2,9 miljoonaa euroa. Konsortiota johtaa Åbo Akademi.
Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun tutkimusprofessori Enni Ruokamo sai Arktisen alueen murros (ARCTIC) -ohjelmasta noin 440 000 euron rahoituksen Kestävyys, toimijuus ja kiireellisyys arktisten alueiden kaivostoiminnassa -hankkeeseen. Hankkeessa tutkitaan arktisen kaivostoiminnan geologisia, geopoliittisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja etsitään ratkaisuja, joilla kaivostoimintaa voidaan kehittää kestävämmäksi. Kuudesta osahankkeesta koostuvaa konsortiota johtaa Itä-Suomen yliopisto ja sen kokonaisrahoitus on lähes kolme miljoonaa euroa.
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Yhteyshenkilöt
Katri Savolainen, katri.s.savolainen@jyu.fi, puh. +358408054854
Leena Paakkari, leena.paakkari@jyu.fi
Janne Kotiaho, janne.kotiaho@jyu.fi
Mikaela von Bonsdorff, mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, puh. +358400342692
Enni Ruokamo, enni.p.ruokamo@jyu.fi
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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