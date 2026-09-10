Kolarissa kuolleesta hirvieläimestä voi tulla ateria Korkeasaaren kissaeläimille

Kun pääkaupunkiseudulla autoilija törmää hirvieläimeen, käynnistyy tapahtumaketju, joka voi lopulta johtaa Korkeasaaren Kissalaaksoon.

Suurriistakolarissa poliisi hälyttää paikalle riistanhoitoyhdistysten ylläpitämän suurriistavirka-avun (SRVA). SRVA-vapaaehtoiset jäljittävät loukkaantuneen eläimen ja lopettavat sen tarvittaessa eläinsuojelullisista syistä. Kaupunkialueella eläimen lopettamisesta vastaa pääsääntöisesti poliisi.

Hirvieläin ei aina kuole törmäyspaikalle. Loukkaantunut eläin voi jatkaa matkaansa pitkällekin maastoon, jolloin SRVA-toimijoiden tehtävänä on selvittää sen kohtalo. Jäljestämisessä käytetään tehtävään koulutettuja koiria.

– Helsingissä on erittäin hyvin toimiva, vapaaehtoisuuteen perustuva SRVA-organisaatio. Yhteistyö viranomaisten kanssa on sujuvaa ja tehokasta, kertoo Tuomas Kemiläinen Helsingin riistanhoitoyhdistyksestä.

Helsingissä kolarieläimiä toimitetaan Korkeasaareen

SRVA-toimintaan kuuluu myös liikenteessä kuolleiden hirvieläinten noutaminen. Osa ihmisravinnoksi kelpaamattomista kolarieläimistä voidaan hyödyntää Korkeasaaren eläintarhassa.

– Korkeasaaressa hyödynnetään kolarissa kuolleita hirvieläimiä ravintona sekä isoille että pienemmille kissaeläimille, ahmoille ja petolinnuille. Luonnonvarainen riista tuo tärkeää vaihtelua ruokintaan, sillä kokonaiset ruhot karvoineen ja sorkkineen tarjoavat petoeläimille merkittävää virikearvoa ja erilaista ravintoarvoa teurastamolta saatavaan lihaan verrattuna, kertoo Korkeasaaren eläintarhan kuraattori Aino Sjöholm.

Helsingissä hoidetaan vuosittain noin 150 SRVA-tehtävää. Kolarissa menehtyneistä eläimistä noin 50 toimitetaan vuosittain Korkeasaareen eläintarhan eläinten ravinnoksi.

Kolarieläinten toimittamisesta sovitaan aina etukäteen Korkeasaaren kanssa. Eläintarha on antanut tarkat ohjeet siitä, millaisia kolarieläimiä voidaan ottaa vastaan ja tarkastaa jokaisen ruhon soveltuvuuden eläinten ravinnoksi. Korkeasaareen ei esimerkiksi toimiteta villisikoja.

Ilmoita hirvieläinkolarista aina hätäkeskukseen

Pieneltäkin tuntuvasta törmäyksestä hirvieläimen kanssa on tärkeää ilmoittaa hätäkeskukseen. Auton vaurioiden vähäisyydestä ei voi päätellä, kuinka pahasti eläin on loukkaantunut.

– Jos törmäät hirvieläimeen, vaikka vain lievästi, soita aina hätäkeskukseen. Vaikka autoon ei tulisi näkyviä vaurioita, eläin on voinut loukkaantua. Loukkaantunut eläin saattaa myös jatkaa matkaansa pitkälle törmäyspaikalta, joten jokaisesta törmäyksestä on tärkeää ilmoittaa mahdollisimman pian, jotta loukkaantunut eläin löydetään, Kemiläinen muistuttaa.

SRVA perustuu metsästäjien vapaaehtoistyöhön

SRVA eli suurriistavirka-apu on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, jonka kautta metsästäjät antavat poliisille virka-apua suurriistaan liittyvissä tilanteissa.

Tavallisimpia tehtäviä ovat liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkottaminen taajaan asutuilta alueilta. Toimintaa ohjaa eläinten hyvinvoinnista annettu laki.

Tehtäviä hoitavat kokeneet metsästäjät ja koiranohjaajat koirineen.

Toimi näin hirvieläinkolarin sattuessa:

Huolehdi loukkaantuneista

Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla

Soita 112

Merkitse onnettomuuspaikka

Lisää tietoa riistakolarissa toimimisesta ja kolarimerkki (riista.fi)

Lisää tietoa SRVA-toiminnasta (riista.fi)