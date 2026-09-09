Kyberrosvoilta suojautumista ja bakteriofaagien ihmettelyä – Tutkijoiden yön koko ohjelma on nyt julkaistu!
9.9.2026 10:52:28 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tutkijoiden yön koko ohjelma on nyt julkaistu, ja luvassa on jälleen innostavia kohtaamisia tieteen ja uusien oivallusten parissa. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämä maksuton tapahtuma kutsuu kaikenikäiset tutkimuksen ja elämysten äärelle perjantaina 25.9.2026.
Tutkijoiden yö raottaa ovia tieteen kiehtovaan maailmaan ja tuo tutkimuksen helposti lähestyttäväksi kaikille. Mukana on elämyksiä ja mukavaa tekemistä laajasti eri tieteenaloilta aina historiasta biologiaan ja liikuntaan.
Jyväskylän yliopiston monipuolinen ohjelma levittäytyy kaikille kolmelle kampukselle: Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle. Yliopiston tapahtuma tarjoaa kävijöille esimerkiksi mahdollisuuden kokeilla uutisten tekemistä, tarkastella lihaksistoaan ultraäänikuvantamisen avulla sekä kuulla, mikä oikeastaan saa musiikin kuulostamaan musiikilta. Laboratorioissa selviää myös, millainen rooli mikroskooppisen pienillä bakteriofaageilla on elämässämme.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) pääkampuksella Rajakadulla tarjolla on yllättäviä kokeiluja ja uusia elämyksiä. Pääset tutustumaan esimerkiksi erilaisiin peli- ja XR-teknologioihin, mobiiliteknologioiden turvalliseen ja ekologiseen käyttöön sekä opit suojautumaan kyberrosvoilta. Tule kokeilemaan myös, miten tekoäly voi auttaa selkävaivoissa ja tutustu älykkään maatalouden droneihin.
Tänä vuonna Tutkijoiden yön teemana on uteliaisuus. Sen avulla voimme löytää uusia näkökulmia ja ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin. Tutkijoiden yö on oiva tilaisuus antaa uteliaisuudelle tilaa ja oppia uutta.
Tutkijoiden yön tunnelmaa syventää yhteistyö Valon kaupungin kanssa, joka alkaa samana iltana. Kävijät voivatkin kokea samalla kertaa sekä tieteen elämykset että kaupunkia valaisevan taiteen lumon. Yksi vaikuttavista nähtävyyksistä on Ylistön silta, jonka ylle syttyy ihailtavaksi Salamataivas-teos. Jamk on ensimmäistä kertaa mukana Valon kaupungissa. Pääkampukselle pihalle rakentuu tapahtuman historiassakin poikkeuksellinen Let's Draw -teos, joka kutsuu osallistujat luomaan osan teoksesta itse.
Tapahtuma on kaikille avoin ja osallistuminen on maksutonta.
Suuren kävijämäärän ja kampusten rajallisten pysäköintimahdollisuuksien vuoksi pysäköintitilat ruuhkautuvat tapahtumapäivänä herkästi. Kävijöitä suositellaan lämpimästi hyödyntämään muita kulkumuotoja ja saapumaan kampuksille jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Linkki-bussit liikennöivät maksutta Tutkijoiden yönä 25.9. klo 18-24 helpottaen kampuksille saapumista ilman autoa.
Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja aikatauluihin:
Lisätietoja:
Liisa Harjula
Viestintäpäällikkö, Jyväskylän yliopisto
liisa.harjula@jyu.fi
+358408054403
Anni Parviainen
Viestinnän harjoittelija, Jyväskylän yliopisto
anni.s.m.parviainen@jyu.fi
+358503583932
Katri Siivonen
Viestintäpäällikkö, Jamk
katri.siivonen@jamk.fi
+358504413692
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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