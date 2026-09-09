Tutkijoiden yö raottaa ovia tieteen kiehtovaan maailmaan ja tuo tutkimuksen helposti lähestyttäväksi kaikille. Mukana on elämyksiä ja mukavaa tekemistä laajasti eri tieteenaloilta aina historiasta biologiaan ja liikuntaan.

Jyväskylän yliopiston monipuolinen ohjelma levittäytyy kaikille kolmelle kampukselle: Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle. Yliopiston tapahtuma tarjoaa kävijöille esimerkiksi mahdollisuuden kokeilla uutisten tekemistä, tarkastella lihaksistoaan ultraäänikuvantamisen avulla sekä kuulla, mikä oikeastaan saa musiikin kuulostamaan musiikilta. Laboratorioissa selviää myös, millainen rooli mikroskooppisen pienillä bakteriofaageilla on elämässämme.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) pääkampuksella Rajakadulla tarjolla on yllättäviä kokeiluja ja uusia elämyksiä. Pääset tutustumaan esimerkiksi erilaisiin peli- ja XR-teknologioihin, mobiiliteknologioiden turvalliseen ja ekologiseen käyttöön sekä opit suojautumaan kyberrosvoilta. Tule kokeilemaan myös, miten tekoäly voi auttaa selkävaivoissa ja tutustu älykkään maatalouden droneihin.

Tänä vuonna Tutkijoiden yön teemana on uteliaisuus. Sen avulla voimme löytää uusia näkökulmia ja ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin. Tutkijoiden yö on oiva tilaisuus antaa uteliaisuudelle tilaa ja oppia uutta.

Tutkijoiden yön tunnelmaa syventää yhteistyö Valon kaupungin kanssa, joka alkaa samana iltana. Kävijät voivatkin kokea samalla kertaa sekä tieteen elämykset että kaupunkia valaisevan taiteen lumon. Yksi vaikuttavista nähtävyyksistä on Ylistön silta, jonka ylle syttyy ihailtavaksi Salamataivas-teos. Jamk on ensimmäistä kertaa mukana Valon kaupungissa. Pääkampukselle pihalle rakentuu tapahtuman historiassakin poikkeuksellinen Let's Draw -teos, joka kutsuu osallistujat luomaan osan teoksesta itse.

Tapahtuma on kaikille avoin ja osallistuminen on maksutonta.

Suuren kävijämäärän ja kampusten rajallisten pysäköintimahdollisuuksien vuoksi pysäköintitilat ruuhkautuvat tapahtumapäivänä herkästi. Kävijöitä suositellaan lämpimästi hyödyntämään muita kulkumuotoja ja saapumaan kampuksille jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Linkki-bussit liikennöivät maksutta Tutkijoiden yönä 25.9. klo 18-24 helpottaen kampuksille saapumista ilman autoa.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja aikatauluihin:

jyu.fi/tutkijoidenyo

Jamk.fi/tutkijoidenyo

Lisätietoja:



Liisa Harjula

Viestintäpäällikkö, Jyväskylän yliopisto

liisa.harjula@jyu.fi

+358408054403



Anni Parviainen

Viestinnän harjoittelija, Jyväskylän yliopisto

anni.s.m.parviainen@jyu.fi

+358503583932



Katri Siivonen

Viestintäpäällikkö, Jamk

katri.siivonen@jamk.fi

+358504413692