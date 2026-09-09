Vuokatin liikuntateknologian maisteriohjelmasta valmistui 100. maisteri
9.9.2026 11:30:41 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Vuokatissa on koulutettu liikuntateknologian maistereita vuodesta 2004 lähtien. Koulutusohjelmasta on valmistunut nyt 100 maisteria. Vuokatin maisteriopiskelijat suorittavat opintojaan monimuoto-opiskeluna. Opintosuuntia ovat biomekaniikka, liikuntafysiologia ja valmennustieteet.
Vuokatissa on toteutettu liikuntateknologian maisterikoulutusta vuodesta 2004 lähtien. Koulutus on muovautunut vuosien varrella muotoon, joka mahdollistaa nykyisin myös monimuoto-opiskelun. Opiskelijat kokoontuvat Vuokatin Snowpoliksessa sijaitseviin Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön (JYU-Vuokatti) tiloihin noin viikon kestäville intensiivijaksoille kerran kuussa kahden lukuvuoden ajan. Muutoin opiskelu toteutetaan etänä itsenäisesti opiskellen.
”100 maisteria on hieno saavutus pienelle yksikölle, varsinkin kun pitkään on ollut käytössä malli, jossa uusi sisäänotto aloittaa joka toinen vuosi. Olemme olleet myös tyytyväisiä, miten monipuolisesti valmistuneet ovat työllistyneet alan eri asiantuntijatehtäviin.” Tutkinto-ohjelmavastaava, yliopistotutkija Jarmo Piirainen
Liikuntateknologian maisteriohjelmassa opintosuuntia ovat biomekaniikka, liikuntafysiologia ja valmennustieteet. Opinnoissa kehitytään ihmisen liikuntaelimistön toiminnan, harjoittamisen ja teknologian rajapinnan asiantuntijaksi. Osaamista ja menetelmiä voidaan soveltaa laajasti lasten ja nuorten liikunnan, soveltavan liikunnan, työhyvinvoinnin tai -ergonomian tai liikuntaan aktivoinnin parissa aina huippu-urheiluun asti. JYU-Vuokatin koulutuksen erikoisuus Jyväskylässä olevan pääkampuksen koulutukseen verrattuna on liikuntateknologinen painopiste. Koulutukseen hakevien opiskelijoiden osalta painotetaan tekniikan alan opintotaustaa.
Opiskelijoiden pro gradu -tutkielmat voivat olla tutkimus- tai kehityshankkeisiin sisällytettyjä aihioita tai itsenäisiä tutkielmia. Sadannes pro gradu tutkielma hyväksyttiin 31.08.2026 aiheena “Koneoppimismenetelmän avulla arvioidun puristusvoiman ja käden kitkaominaisuuksien vaikutus toistoleuanvetosuoritukseen”. Tuoreen maisterin Ristomatti Paulinin tutkielman perusteella suhteellinen puristusvoima on yhteydessä leuanvetotulokseen, kun taas kitkaominaisuuksien merkitys näyttäisi olevan vähäinen.
“Liikuntateknologian maisteriohjelmassa pääsin yhdistämään intohimon urheiluun ja teknologiaan sekä toimimaan näiden rajapinnassa. Mielestäni maisteriohjelma sopii hyvin kaikille, joita kiinnostaa liikunnan ja teknologian parissa työskentely”. Ristomatti Paulin, JYU-Vuokatin maisterikoulutusohjelman opiskelija
Maisterikoulutusohjelman rakentaminen käynnistyi vuonna 2003 ESR-rahoituksen muodossa. Tänä päivä koulutusohjelma on vakiintunut osaksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja JYU-Vuokatin tarjoamaa koulutusta, joka toimii ilman erillistä hankerahoitusta.
"Aloitimme reilut parikymmentä vuotta sitten pienellä porukalla liikuntateknologian maisterikoulutuksen hankerahoituksen avulla ja Sotkamon kunnan vahvalla tuella. Alkuun ei juurikaan ollut varmuutta jatkuuko koulutus, vai jääkö se vain lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Onneksi uskoa oli niin tekijöillä kuin rahoittajillakin. Toiminta on kasvanut merkittävästi ja sidosryhmäyhteistyössä olemme jossain määrin toimineet jopa edelläkävijöinä. Koulutuspuolella on nyt saavutettu yksikön kokoon nähden mahtava sadan maisterin merkkipaalu. Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille ja kiitokset Vuokatin upealle henkilökunnalle", liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Vesa Linnamo sanoo.
JYU-Vuokatti on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa. Yksikkö on erikoistunut monitieteelliseen ja soveltavaan liikuntabiologian tutkimukseen sekä liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutukseen. Maisteriohjelman toteutus on mahdollistettu yliopiston ja Sotkamon kunnan tuella.
Lisätietoja:
Jarmo Piirainen, yliopistotutkija
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, JYU-Vuokatti
jarmo.m.piirainen@jyu.fi,+358407776571
Avainsanat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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