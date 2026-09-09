Päästökauppa on toimiva työkalu taloyhtiöiden päästöjen vähentämisessä

Suurin osa suomalaisista taloyhtiöistä käyttää lämmitykseen kaukolämpöä, joka on ollut jo pitkään päästökaupan piirissä. Vuodesta 2028 alkaen myös erillislämmitteiset rakennukset tulevat laajennetun päästökaupan piiriin.

"Päästökauppa ohjaa vähentämään päästöjä siellä, missä se voidaan tehdä kustannustehokkaimmin. Jos markkinaehtoisia keinoja heikennetään, kasvaa riski siitä, että tavoitteita joudutaan myöhemmin kirimään yksityiskohtaisella sääntelyllä. Se ei olisi tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin tie eteenpäin", toteaa Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Päästökauppa nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa, mikä kannustaa luopumaan fossiilisesta lämmityksestä ja parantamaan energiatehokkuutta. Päästökaupan heikentäminen rankaisisi niitä taloyhtiöitä, jotka ovat investoineet päästöttömiin ja vähäpäästöisiin lämmitysratkaisuihin. Se loisi epävarmuutta energiatehokkuuteen tai lämmitystavan vaihtoon kohdistuviin investointeihin, koska näiden kannattavuudesta ei olisi selvyyttä.

Asumisen päästöjä on vähennettävä edelleen

Kuluneen kesän poikkeukselliset sääilmiöt eri puolilla Eurooppaa ovat koruton muistutus ilmastontyön tärkeydestä. Ennätykselliset kuivuusjaksot, äärimmäiset helleaallot ja tuhoisat maastopalot korostavat tarvetta jatkaa päästövähennyksiä määrätietoisesti.

"Ilmastotavoitteiden karkaaminen ei ole kiinteistönomistajien, saati yhteiskunnan etu. Lisääntynyt talviaikainen kosteus, rajut tulvat, kuivuudesta johtuva maan vajoaminen sekä tuhoisat maasto- ja metsäpalot aiheuttavat jo nyt jättimäisiä vahinkoja eri puolilla mannerta. Pohjoisessa lämpeneminen on erityisen nopeaa, joten myös Suomi on altis lukuisille ilmastoriskeille”, muistuttaa Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka.

Kiinteistöliitto katsoo, että päästökaupan kehittämisessä tulee huolehtia järjestelmän toimivuudesta, ennakoitavuudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Samalla on tärkeää säilyttää luottamus markkinaperusteisiin ratkaisuihin, jotka kannustavat investointeihin, innovaatioihin ja vähäpäästöiseen teknologiaan ilman tarpeettoman yksityiskohtaista sääntelyä.