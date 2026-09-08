Vihreiden Tynkkynen: Googlen investointi osoittaa vihreän siirtymän vetovoiman

Google ilmoitti tänään miljardi-investoinnista datakeskuksiin Suomessa. Samalla se sijoittaa pitkäjänteisesti puhtaan energian saannin varmistamiseen.

”Googlen ennätysinvestointi on kipeästi kaivattu ilouutinen Suomen taloudelle. Se myös vahvistaa alueiden elinvoimaa ja tuo sekä rakennusaikaisia että pysyviä työpaikkoja”, vihreitä myös eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen iloitsee.

Googlen julkistama paketti on arvioitu sekä Suomen suurimmaksi yksittäiseksi investoinniksi että yhtiön suurimmaksi investoinniksi Euroopassa. Tynkkynen katsoo, että tämä kertoo vihreän siirtymän vetovoimasta.

”Suomi pystyy jo nyt tarjoamaan 95-prosenttisesti fossiilisista polttoaineista putsatun sähköjärjestelmän ja kansainvälisessä vertailussa varsin hyvät edellytykset liittyä sähköverkkoon. Vihreys on yksi Suomen suurimpia valtteja kovassa kansainvälisessä kilpailussa investoinneista, eikä sitä ole varaa politiikalla tärvätä. Googlen päätös myös osoittaa, että mitään ylimääräisiä yritystukia ei datakeskusten houkuttelemiseksi tarvita – eikä tule antaa”, Tynkkynen arvioi.

Datakeskusinvestointien yhteydessä Google ilmoitti myös laajasta sitoutumisesta puhtaan energian tuotantoon ja varastointiin.

”Jokaisen tulevaisuuskestävän investoinnin pitää perustua kokonaisuudessaan puhtaaseen energiaan. On ilahduttavaa, että Google ilmoitti isoista satsauksista mm. maa- ja merituuleen sekä sähkön varastointiin. Ilmaston kannalta on myös hyvä uutinen, että Googlen päätös näyttää nyt varmistavan Loviisan ydinvoimalan käyttöiän jatkamisen”, Tynkkynen jatkaa.

Datakeskuksista on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti. Tynkkynen peräänkuuluttaa keskusteluun kykyä erottaa jyvät akanoista.

”Datakeskuksia on moneen lähtöön. Keskukset ovat tervetulleita Suomeen, jos ne pyörivät energiatehokkaasti ja puhtaalla sähköllä, hyödyntävät hukkalämmöt sekä osallistuvat sähköjärjestelmän joustoihin. Hankkeiden pitää myös hyvittää luontohaittansa, tukea paikallista elinvoimaa ja maksaa veronsa Suomeen”, Tynkkynen päättää.

Vihreä eduskuntaryhmä valmistelee ehtoja kestävälle datakeskusrakentamiselle. Linjat on tarkoitus julkistaa puoluevaltuuston kokouksessa Oulussa 26.9.