PeeÄssällä on osuuskuntien suurimmat palautukset asiakasomistajilleen

PeeÄssä uudistaa johtamismalliaan vauhdittaakseen kestävää kasvua 8.9.2026 12:22:05 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä uudistaa johtamismalliaan uuden, vuosille 2028–2032 laaditun strategiansa mukaisesti. Uudistuksella vahvistetaan liiketoimintojen kilpailukykyä, asiakaslähtöisyyttä ja koko osuuskaupan toimeenpanokykyä. PeeÄssä tavoittelee tulevina vuosina kestävää ja kannattavaa kasvua, joka rakentuu ihmisten onnistumisesta, vahvasta asiakasymmärryksestä sekä kyvystä muuttaa tieto entistä nopeammin valinnoiksi ja teoiksi. Uudessa johtamismallissa henkilöstö, talous, kiinteistötoiminnot, asiakkuus ja viestintä muodostavat yhden vahvemman liiketoimintaa tukevan kokonaisuuden. Muutoksella tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä, yhtenäisempää tilannekuvaa ja nopeampaa toimeenpanoa. Samalla vähennetään päällekkäistä tekemistä ja vahvistetaan yhteisten voimavarojen vaikuttavuutta. Asiakkuus- ja viestintätiimit siirtyvät osaksi henkilöstö- ja talousjohtajan johtamaa kokonaisuutta. Asiakkuuspäällikkö jatkaa asiakkuuden ja viestinnän johtamista osana tätä tiimiä. – Asiakkuuden ja viestinnän me