PeeÄssällä on osuuskuntien suurimmat palautukset asiakasomistajilleen
9.9.2026 14:06:29 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on tehnyt selvityksen suomalaisten osuuskuntien jäsenilleen maksamista palkkioista vuonna 2025. Osuuskauppa PeeÄssä sijoittuu valtakunnan kärkeen keskimääräisellä 366 euron palautuksella per asiakasomistaja.
Osuuskuntien palautuksia on selvitetty jo lähes 20 vuoden ajan. Selvästi suurin bonusten maksaja on aina ollut S-ryhmä ja siihen kuuluvat osuuskaupat. Osuuskauppojen kaikki palautukset 2,7 miljoonalle jäsenelleen olivat vuonna 2025 jo yhteensä 558 miljoonaa. Se on 18 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024.
Osuuskauppa PeeÄssä erottuu osuuskauppojen joukosta erityisesti jäsenille maksettavien ylijäämänpalautusten ansiosta. Vuodelta 2025 PeeÄssä maksoi 134 000 jäsenelleen yli 30 miljoonaa euroa Bonusta, 0,6 miljoonaa euroa maksutapaetua ja ylijäämänpalautuksina yhteensä 18,5 miljoonaa euroa.
PeeÄssän jäsenille maksettujen palautusten määrä nousi keskimäärin 366 euroon jäsentä kohden. Tulos oli jälleen Suomen osuuskauppojen korkein.
PeeÄssän asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä nostaa esiin Taloustutkimuksen vuosittain teettämän Suomen arvostetuimmat brändit -kyselytutkimuksen, jossa S-Etukortti äänestettiin Suomen arvostetuimmaksi brändiksi. S-Etukortin tuottama konkreettinen hyöty merkitsee paljon asiakkaille.
– Olemme ylpeitä meille osoitetusta luottamuksesta. Aktiivinen S-Etukortin käyttäminen tarjoaa meille mahdollisuuden asiakashyötyjen maksimointiin. Tästä hyvänä esimerkkinä PeeÄssän kyky investoida vahvasti maakunnan palveluverkostoon ja viime vuosien ylijäämänpalautuksiin.
Osuuskaupan perustehtävä on tuottaa etuja ja hyötyjä asiakasomistajille
PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen avaa PeeÄssän vahvuutta omistajahyödyn tuottamisessa tarkoin harkituilla, pitkäjänteisillä, toimilla, joiden tiedetään olevan tärkeitä asiakasomistajille.
– Takaamme omistajillemme ruokakaupan edullisimman ostoskorin jokaisella toimialueemme paikkakunnalla. Käyttötavarakaupassa ajoitamme Prismojen, Sokoksen ja Emotionien kampanjat aina niihin kuukausiin, joina asiakasomistajillamme on eniten tarvetta ajankohtaisille hankinnoille.
Ruotsalainen lisää, että PeeÄssän liiketoiminnoissa painotetaan parhaaseen mahdolliseen asiakkaiden kohtaamiseen päivittäin, jotta asiakasomistajien luottamus omaan osuuskauppaan vahvistuu.
– Edullinen ostoskori, arkea helpottavat digitaaliset palvelut ja asiansa osaava henkilökuntamme takaavat, että PeeÄssän palveluita käytetään arjessa ja niitä ollaan myös valmiita suosittelemaan.
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Reetta Inniläasiakkuuspäällikkö
Asiakasomistajuus ja S-pankki, viestintä
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
PeeÄssä uudistaa johtamismalliaan vauhdittaakseen kestävää kasvua8.9.2026 12:22:05 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä uudistaa johtamismalliaan uuden, vuosille 2028–2032 laaditun strategiansa mukaisesti. Uudistuksella vahvistetaan liiketoimintojen kilpailukykyä, asiakaslähtöisyyttä ja koko osuuskaupan toimeenpanokykyä. PeeÄssä tavoittelee tulevina vuosina kestävää ja kannattavaa kasvua, joka rakentuu ihmisten onnistumisesta, vahvasta asiakasymmärryksestä sekä kyvystä muuttaa tieto entistä nopeammin valinnoiksi ja teoiksi. Uudessa johtamismallissa henkilöstö, talous, kiinteistötoiminnot, asiakkuus ja viestintä muodostavat yhden vahvemman liiketoimintaa tukevan kokonaisuuden. Muutoksella tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä, yhtenäisempää tilannekuvaa ja nopeampaa toimeenpanoa. Samalla vähennetään päällekkäistä tekemistä ja vahvistetaan yhteisten voimavarojen vaikuttavuutta. Asiakkuus- ja viestintätiimit siirtyvät osaksi henkilöstö- ja talousjohtajan johtamaa kokonaisuutta. Asiakkuuspäällikkö jatkaa asiakkuuden ja viestinnän johtamista osana tätä tiimiä. – Asiakkuuden ja viestinnän me
Kirsi Haimakainen Prisma Kuopiosta on valittu Ässäpäälliköksi6.9.2026 08:02:32 EEST | Tiedote
Prisma Kuopion palvelupäällikkö Kirsi Haimakainen on valittu arvostetuksi Ässäpäälliköksi. Ässäpäällikön valinta nostaa esiin esimerkillistä johtamista ja tuloksellista tiimityötä. Palkinto on julkistettu valtakunnallisten S-Päällikköpäivien yhteydessä Kotkassa.
PeeÄssä laajentaa asiakasomistajien palveluita Leppävirralla – ”emme investoi pelkästään kasvukeskuksiin"28.8.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Leppävirran Kokoojatiellä sijaitsevan pinta-alaltaan noin 6000 m²:n tontin. Tontilla on tällä hetkellä polttonestejakelu. Tonttikaupalla vastataan PeeÄssän palvelutarjonnan tulevaisuuden tarpeisiin. – Jatkamme PeeÄssässä aktiivisesti uusien kauppapaikkojen hankintaa. Tämä tonttikauppa on tärkeä esimerkki siitä, että osuuskauppana investointimme kohdistuvat koko Pohjois-Savoon, ei vain kasvukeskuksiin. Leppävirta on elinvoimainen kunta ja alueen asiakasomistajat käyttävät runsaasti palveluitamme. Tulevaisuudessa pystymme parantamaan palveluiden saatavuutta entisestään, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Katso tulevat investoinnit autoilijoiden palveluihin Pohjois-Savon alueella25.8.2026 10:26:18 EEST | Tiedote
Uusia autoilijoiden palveluita Pohjois-Savoon 2026-2027: 2026 lokakuussa 4 uutta ABC Carwash -pesuhallia ABC Pitkälahteen 2027 keväällä uudet megalatauskentät Prisma Kuopio ja ABC Varkaus 2027 kevättalvella ABC Marjahakaan ja Siilinjärven Leppäkaarteeseen uusia suurteholatauspaikkoja
Prisma Kuopion alueen kehittäminen vahvistuu tonttikaupalla20.8.2026 10:28:18 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut A-katsastus Oy:ltä kiinteistötontin osoitteessa Savilahdentie 12, Kuopio. Tontti sijaitsee Prisma Kuopion välittömässä läheisyydessä. Alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tonttikaupalla PeeÄssä vahvistaa tulevaisuudessa Prisma Kuopion seutua keskeisenä asiakasomistajien kauppapaikkana – Sen lisäksi, että parannamme ja kehitämme olemassa olevia kauppapaikkoja, teemme jatkuvasti työtä myös tulevaisuuden kauppapaikkojen eteen. Näin varmistamme, että omistajamme tulevat nyt ja jatkossa saamaan parhaan hyödyn oman osuuskauppansa palveluista, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila. Tonttikauppa ei tuo muutoksia lyhyellä tähtäimellä ko. osoitteessa toimivien tahojen toimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme