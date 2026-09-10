Näihin kuviin, näihin tunnelmiin: Kauko Röyhkä kertoo Niilo22:n elämäntarinan
10.9.2026 11:41:41 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Yli satatuhatta suomalaista seuraa tiiviisti lempääläisen Niilo22:n elämää. Ja vaikkei seuraisikaan, hänen internetissä kiertäviltä "luikauksiltaan" ei ole voinut välttyä. Kauko Röyhkän uutuuskirja Niilo22:sta paljastaa, minkälainen poikkeuksellinen taival suosikkitubettajalla on takanaan.
Niilo22 eli Mikael Kosola on ilmiö, jota ei voi verrata kehenkään muuhun. Suomalaisen Youtuben pioneeri on kerännyt yli 100 000 seuraajaa, mutta hänen arkensa on kaikkea muuta kuin tavallista julkkiselämää.
Vaikea oppimishäiriö keskeytti Mikaelin koulutien, työt jäivät vähiin ja arki pyöri pitkään äidin ja kuvaamisen ympärillä.
“Kamera on ollut välillä ainoa ystäväni”, hän on todennut.
Sosiaalinen ahdistus ja ihmispelko ovat pitäneet hänet etäällä muista ihmisistä, mutta samalla videoblogit ovat luoneet ainutlaatuisen yhteyden kymmeniin tuhansiin seuraajiin. Vuosien saatossa Niilo22:sta on kasvanut kulttihahmo, jonka arkiset tuokiopalat ja tunnistettavat sanonnat ovat levinneet laajasti suomalaiseen verkkokulttuuriin.
Kauko Röyhkä tavoittaa kirjassaan Niilo22:n oman äänen, tinkimättömän rehellisyyden ja omalaatuisen huumorin tavalla, joka tekee teoksesta sekä koskettavan henkilökuvan että yllättävän kasvutarinan.
Mikael "Niilo22" Kosola (s. 1982) on yksi Suomen suosituimmista ja pitkäaikaisimmista somevaikuttajista.
Kauko Röyhkä (s. 1959) on pitkän linjan kirjailija ja rockmuusikko. Hänen kirjallinen tuotantonsa sisältää yli kaksikymmentä romaania ja lukuisia tietokirjoja.
Niilo 22 – Näihin kuviin, näihin tunnelmiin on arvostelu- ja käsittelyvapaa 16.9. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ville Tiihosen lukemana äänikirjana.
Haastatteluypyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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