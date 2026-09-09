Metsätalous aiheena Oulun yliopiston väittelysarjassa
10.9.2026 06:55:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään metsätaloudesta. Väite kuuluu "Suomen metsätalous köyhdyttää luontoa". Tilaisuus pidetään Linnanmaan kampuksella tiistaina 15. syyskuuta klo 16.
Metsillä on Suomessa poikkeuksellisen suuri merkitys. Ne ovat keskeinen osa kansantaloutta, vientiteollisuutta, alueellista elinvoimaa ja suomalaisten identiteettiä. Metsillä on myös tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, virkistyskäytössä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Metsien käyttö on noussut yhdeksi Suomen kiistellyimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Kriitikoiden mukaan nykyinen metsien käyttö heikentää luonnon monimuotoisuutta, vähentää vanhoja metsiä ja heikentää metsien kykyä toimia hiilinieluina. Metsätalouden puolustajat korostavat, että suomalainen metsätalous kuuluu kansainvälisesti vertaillen maailman kestävimpiin.
Voidaanko metsien taloudelliset, ekologiset ja ilmastolliset tavoitteet sovittaa yhteen vai ovatko ne väistämättä ristiriidassa keskenään? Onko suomalainen metsätalous ekologisesti kestävää vai tapahtuuko metsien hyödyntäminen luonnon kustannuksella?
Väitteeseen vastaavat ekologian professori ja ohjelmajohtaja Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta, väitöskirjatutkija Satu Kumpula Oulun yliopistosta, metsäjohtaja Sami Oksa Metsäteollisuus ry:stä ja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.
Tilaisuus järjestetään tiistaina 15. syyskuuta Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa L2, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, sisäänkäynti 2T.
Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelua voi seurata myös Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.
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Yhteyshenkilöt
Professori Jouni-Matti Kuukkanen, p. 0505931565, jouni-matti.kuukkanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
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