SDP:n Eveliina Heinäluoma: Aso-järjestelmää on kehitettävä, ei ajettava alas
9.9.2026 14:59:12 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– On hyvä, että hallitus pyrkii vapauttamaan tyhjeneviä tai rahoitusongelmista kärsiviä yksittäisiä asumisoikeustaloja omistus- tai vuokra-asumiseen, mutta valtion aso-rakentamisen lakkauttaminen on liian pitkälle menevä toimi ja kaventaa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa. Asumisoikeusasuntojen tarve ei ole kadonnut mihinkään, joten järjestelmää on kehitettävä, ei ajettava alas, huomauttaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
– Kiinnostava kysymys on, miten hallitus aikoo taata aso-asuntojen kohtuuhintaisuuden pitkällä aikavälillä, kun se ei halua niitä rakennettavan lisää. Kenen etua palvelee, jos kasvukeskuksiin hyville sijainneille valtion tuella rakennetut talot päätyvät yksityisomistukseen, pohtii Heinäluoma.
– Asumisoikeusasuntojen kysyntä vaihtelee alueellisesti. Vajaakäytön ongelmat ovat paikallisia eivätkä itse asumisoikeusjärjestelmän ongelmia. Hallittu kohteiden vapauttaminen rajoituksista vahvistaa kokonaisuutta eivätkä yksittäiset tyhjät asunnot tai talot suinkaan ole peruste ajaa koko järjestelmää alas, Heinäluoma toteaa.
Esimerkiksi Helsingissä aso-asuntojen käyttövastikkeet olivat viime vuonna keskimäärin neljänneksen edullisempia kuin markkinavuokrat.
Suomen kaikkiaan noin 61 000 aso-asunnosta oli viime vuonna tyhjänä noin 2 200 eli alle 4 prosenttia koko aso-kannasta. Helsingin yli 14 000 aso-asunnosta tyhjänä oli 430 eli 3 prosenttia.
– Aso-asunto ei ole vain yksi asumisen hallintamuoto muiden joukossa, vaan se on nimenomaan väline tarjota kohtuuhintaista ja pitkäaikaista asumista erityisesti kasvukeskuksissa. Siksi valtion on tuettava vanhojen aso-asuntojen korjaamista ja rakennettava uusia.
– Orpon hallitus käy ideologista taistoa valtion tukemaa kohtuuhintaista asumista vastaan, vaikka EU:ssa mennään vastakkaiseen suuntaan: tänään julkaistu komission säädösehdotus pyrkii helpottamaan julkista tukea kohtuuhintaiseen asumiseen.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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