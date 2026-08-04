Pirkanmaan Osuuskauppa uudistaa mittavasti ikonisen ABC Orituvan Orivedellä

– Uskon, että puhun koko henkilökunnan puolesta, kun sanon, että odotamme uudistumista aivan fiiliksissä, Orituvan palveluvastaava Anne Järvi kuvailee henkilökunnan tunnelmia.

Anne on ollut Pirkanmaan Osuuskaupalla töissä 23 vuotta, joista reilusti yli puolet Orituvassa.

– Saimme viimeksi tehdessämme pieniä päivityksiä tiloihin asiakkailta paljon kiitosta onnistuneesta remontista. Olemme onnistuneet jokaisessa uudistumisessa säilyttämään Orituvan omanlaisen idyllisen tunnelman, oritupamaisuuden, Anne kuvailee ja uskoo siihen, että se paranee entisestään nyt alkavan uudistuksen myötä.

Pirkanmaan Osuuskauppa osti Orituvan vuonna 2004. Kuluneen 22 vuoden aikana Oritupaa on uusittu useamman kerran. Nyt edessä on kuitenkin kokonaisvaltainen remontti, jossa tiloihin tehdään merkittäviä parannuksia, jotka näkyvät niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat sujuvampi asiointi, parempi viihtyvyys ja lisääntynyt kapasiteetti erityisesti sesonkiaikoina, jolloin Orituvalla on perinteisesti erittäin vilkasta.

– Oritupa on merkittävä osa suomalaista matkakulttuuria. Haluamme uudistaa sen vastaamaan tulevien vuosien tarpeita. Uskomme vahvasti siihen, että ihmiset liikkuvat jatkossakin. Haluamme investoida tulevaisuuteen ja kehittää palveluitamme entistä paremmiksi, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan ABC-liikennekaupan ryhmäpäällikkö Jukka-Pekka Pesonen.

ABC Oritupa Oriveden uudistus alkaa syksyllä 2026. Avajaisia tullaan viettämään lähellä vuoden 2027 hiihtolomaviikkoa. Liikenneasema suljetaan kokonaan tammikuussa 2027 noin neljän viikon ajaksi. Aika tarkentuu suunnitelmien edetessä. Sulun aikana rakennukseen ei pääse sisälle, mutta polttonestejakelu ja sähköautojen latauspalvelut ovat käytössä normaalisti.

Täysin uusi lasitettu terassi, Hesburger uuteen paikkaan

Asiakkaille näkyvin osa uudistumista on Hesburgerin siirtyminen marketin puoleiseen aulaan. Ratkaisu selkeyttää asiointia, erottaa pikaruokailun ja muun ravintola-asioinnin toisistaan ja parantaa palvelun sujuvuutta.

– Yksi merkittävimpiä parannuksia tulee olemaan myös uusi lasitettu terassi, joka lisää Orituvan asiakaspaikkoja noin viidelläkymmenellä keväästä pitkälle syksyyn, Jukka-Pekka kertoo odottavaisin mielin.

Osana päivitystöitä ravintolasali ja palvelulinjastot tullaan uudistamaan kokonaisuudessaan. Orituvan perinteinen maalaisromanttinen tunnelma aiotaan kuitenkin säilyttää, Jukka-Pekka lupaa. Ravintolaan rakennetaan myös uusi astianpalautuspiste, jonka myötä vanhoista astiankeräyskärryistä luovutaan.

Orituvan asiointia tulevat helpottamaan myös Pirkanmaan Osuuskaupan ensimmäiset ABC-ravintolapuolen pikakassat Pirkanmaalla.

– Itsepalvelukassat nopeuttavat asiointia erityisesti kiireisinä aikoina. Asiakkaiden on helppo piipahtaa kassoille nappaamaan mukaan automatkalle pientä purtavaa tai välipalaa, Jukka-Pekka kuvailee.

Entistä laajempi valikoima eväitä mukaan suoraan kylmästä

Myös Orituvan market kokee perusteellisen päivityksen. Kaikki kylmäkalusteet ja niitä palveleva kylmätekniikka uusitaan. Myös kylmäsäilytystilaa lisätään merkittävästi.

– Jatkossa asiakkaat löytävät entistä laajemman valikoiman kylmiä juomia niin mukaan automatkalle kuin vaikkapa mökille vietäväksi. Marketin valikoimaa tullaan myös kehittämään niin että se vastaisi entistä paremmin Orituvan asiakaskunnan tarpeita, Jukka-Pekka kertoo suunnitelmista.

Henkilökunta innoissaan uudesta ja hienosta

Uudistus ulottuu myös tiloihin, jotka eivät näy asiakkaille. Orituvan keittiö rakennetaan käytännössä kokonaan uudelleen ja takavarasto laajenee merkittävästi, kylmä- ja pakastevarastojen kapasiteettia kasvatetaan merkittävästi ja jätehuoltoa uudistetaan.

Anniina Lahtinen on ollut Orituvalla töissä pian 18 vuotta. Orituvan Hesburgerin palveluvastaava kertoo, että henkilökunnalle varmasti yksi merkittävimpiä uudistuksia tulee olemaan varastotilojen paneminen uuteen uskoon.

– Puran viikossa useamman kuorman, joten sillä on suuri vaikutus työhön, miten tehokkaasti se onnistuu. Uudet, hienot ja toimivat tilat parantavat aina työn mielekkyyttä ja uskon, että me kaikki odotamme niitä, Anniina toteaa innostuneena.

Osana hanketta Oritupa siirtyy öljylämmityksestä maalämpöön, mikä vähentää energiankulutusta merkittävästi ja pienentää kiinteistön ympäristökuormitusta.