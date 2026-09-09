Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 9.9.2026 kokouksesta
9.9.2026 17:14:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 9.9.2026.
Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 9.9.2026 asiat pääosin esityslistan mukaisesti.
Poikkeuksena oli pykälä 30.
Pelastusjohtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan siten, että lausuntoon tehdään lisäys seuraavasti: ”Lisäksi turvallisuuslautakunta esittää, että toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on dynaaminen asiakirja, jonka ajantasaisuus varmistetaan vuosittain aluevaltuustossa.”
Pelastusjohtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
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