Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 9.9.2026 kokouksesta

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 8.9.2026 18:33:42 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä 8.9.2026: Jämsä, öljyvahinko klo 10:01 Koskenväylällä huoltoaseman pihassa havaittu pieni dieselvuoto, joka ei aiheuttanut pelastustoimelle torjuntatoimenpiteitä. Äänekoski, öljyvahinko klo 16:43 Nelostiellä Hirvaskankaan ja Äänekosken välillä ilmoitus öljystä tiellä. Pelastustoimi tiedusteli tiealueen, mutta öljyä ei näkynyt. Äänekosken rampin kohdalla havaittiin hyvin pieni määrä öljykalvoa tien laidassa, mutta torjuntatoimille ei ollut tarvetta. Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 16:47 Henkilöauton ja moottoripyörän törmäys risteysalueella Kylmälahdentiellä. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui lievästi ja moottoripyörä vaurioitui ajokelvottomaksi. Autossa olleet eivät loukkaantuneet.