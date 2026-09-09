Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.9.2026 18:46:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste keski-Suomen pelastuslaitoksen 09.09.2026 päivän tehtävistä:
Äänekoskella klo: 08:50 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa.
Jyväskylässä klo: 12:45 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa.
Jyväskylässä klo: 15:18 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa.
Äänekoskella klo: 15:46 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa.
Toivakassa Kotamäenkaareessa pieni liikenneonnettomuus klo: 16:18. Kohteessa auto ajautunut tieltä ulos matalassa nopeudessa. Ei henkilövahinkoja.
Jämsässä Korpitiellä pieni rakennuspalo klo: 17:51. Kohteessa liedelle jäänyt vedenkeitin syttynyt palamaan, joka saatu sammutettua jauhesammutinta käyttäen. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei henkilövahinkoja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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