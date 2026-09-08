Artesaaniruoan SM-kilpailut keräävät Ouluun artesaaniruoan huiput ja lähiruoan ystävät

Kymmenennet Artesaaniruoan SM-kilpailut kokoaa viikon kuluttua 17.–20. syyskuuta Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselle artesaaniruoan valmistajia, ruoka-alan ammattilaisia ja lähiruoan ystäviä.

Vuoden 2026 kilpailuun ilmoittautui lähes 40 yritystä ja arvioitavia artesaanituotteita on vajaa 70.

Kilpailuun ilmoittautuneet tuotteet ovat jo yleisesti myynnissä olevia elintarvikeyritysten tuotteita. Tuotteet on jalostettu käsityömäisesti paikallisista tai kotimaisista raaka-aineista, joiden alkuperä on tunnettu.

– On hienoa, että Artesaaniruoan SM-kilpailut saatiin Ouluun juuri kulttuuripääkaupunkivuonna. Kilpailuun on ilmoitettu mukavan runsaasti tuotteita eri puolilta Suomea ja Ruotsia. Erityisen iloinen olen maitotuotteiden määrästä, sillä Pohjois-Pohjanmaa on vahvaa maidontuotantoaluetta ja meijerituotteet ovat tärkeä osa alueen ruokaketjua ja elintarvikeosaamista, iloitsee kilpailunjohtaja Riikka Meskanen Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.

Kilpailutuotteet otetaan vastaan Oulun ammattikorkeakoululla torstaina 17. syyskuuta ja arviointi alkaa perjantaina 18. syyskuuta. Kilpailutulosten julkistaminen ja palkintojenjako tapahtuu lauantaina 19. syyskuuta klo 12 alkaen Likis-lähiruokatapahtumassa. Palkintojenjako myös striimataan.

– Kilpailun yhteyteen on rakennettu monipuolinen oheisohjelma, joka tarjoaa kävijöille mahdollisuuden tutustua artesaaniruokaan, paikallisiin yrittäjiin ja tuotteisiin sekä ruokakulttuuriin laajemminkin. Palkintojenjako LIKIS-lähiruokatapahtumassa tuo artesaaniruoan näkyvästi esille myös kuluttajille ja auttaa tekemään laadukkaista kotimaisista tuotteista entistä tunnetumpia suurelle yleisölle. Tämä on erinomainen tilaisuus nostaa esiin suomalaisen ruokakulttuurin monimuotoisuutta, osaamista ja tekijöitä, toteaa Meskanen.

Tuomaristo arvioi tuotteet aistinvaraisesti

Kilpailukategorioita on yhteensä 11, joista kaksi on vuoden 2026 erikoiskategorioita: maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, leipomotuotteet, marja- ja hedelmätuotteet, kasvis- ja sienituotteet, juomat, välipalat ja ruokamatkamuistot, innovatiivinen artesaaniruoka sekä Arctic Food Lab – artesaaniruoka (erikoiskategoria) ja metsän maut – skogens smaker (erikoiskategoria).

Kaikki tuotteet arvioidaan anonyymisti ja arviointi on reilua, tasapuolista sekä näkyvää. Tuomaristo tekee arvioinnin aistinvaraisesti, jolloin tärkeimpinä kriteereinä korostuvat tuotteen maku, ulkonäkö ja rakenne.

Tuomaristoryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista. Tänä vuonna kilpailukategorioiden tuomaristoryhmien puheenjohtajina toimivat:

Leena Pölkki, maitotuotteet. Pölkki on Keski-Suomen Keittiömestarit ry:n aktiivijäsen, Ruokasektorin koordinaatiohankkeen työryhmän jäsen ja Suomen Artesaaniruoka ry:n luottamustehtävissä.

Mari Hannuksela, lihatuotteet & Arctic Food Lab – artesaaniruoka. Hannuksela on Lihakeskusliiton toimitusjohtaja sekä Liha ja ruoka -lehden päätoimittaja.

Ulla Liukkonen, kala-, kasvis- ja sienituotteet. Liukkonen on Etelä-Karjalan ruokalähettiläs ja Keittiömestareiden maailmanliiton kunniajäsen.

Heikki Manner, leipomotuotteet. Manner on elintarvikeasiantuntija ja Elintarviketieteiden Seuran kunniajäsen.

Anu Hopia, juomat. Hopia on elintarvikekehityksen professori Turun yliopistossa.

Margot Wikström, marja- ja hedelmätuotteet sekä Innovatiivinen artesaaniruoka. Wikström on ruoka-artesaani, kouluttaja ja lähiruoan lähettiläs.

Birgitta Partanen, välipalat, snacksit ja ruokamatkamuistot sekä metsän maut. Partanen on Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja.

Monipuolista ohjelmaa kaikille lähiruoan ystäville

Kilpailujen oheisohjelma tarjoaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin muille lähiruoan ystäville.

Torstaina alan yritykset ja toimijat voivat verkostoitua ja virittäytyä viikonlopun tunnelmaan toimialatreffeillä ravintola ja viinibaari VENNissä.

Perjantaina Oulu2026 ♥ Lähiruoka – Pohjoisten makujen vetovoima -seminaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa ruokamatkailusta, artesaaniruoan kehityksestä Suomessa ja siitä, miten ravintolasta tulee matkakohde. Samalla selviää, missä järjestetään vuoden 2027 Artesaaniruoan SM-kilpailut.

Seminaarin jälkeen artesaani- ja lähiruokatuottajat pääsevät esittäytymään Showroomissa ja ilmoittautuneet lähtevät yritysvierailulle Hailuotoon Kujalan tilalle ja Hailuodon panimolle.

Lauantaina kilpailutulosten julkistamisen lisäksi Likis-lähiruokatapahtumassa on mahdollista tutustua artesaaniruokatuotteisiin ja niiden valmistajiin sekä ostaa lähiruokatuotteita kotiinviemisiksi. Artesaaniruokaan liittyvä ohjelma jatkuu Likiksessä myös sunnuntaina.

Lisätiedot ja tarkempi ohjelma löytyvät Artesaaniruokayhdistyksen verkkosivuilta.

Artesaaniruoan SM-kilpailujen järjestäjänä toimii Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Suomen Artesaaniruokayhdistyksen, Oulun ammattikorkeakoulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.