Päijät-Hämeen liitto

Maakuntahallitus käsittelee EU:n suunnitelmaa muuttaa alueellisten valtiontukien suuntaviivoja

10.9.2026 13:41:52 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

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Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan 14.9.2026 Euroopan komission ehdotusta alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen muuttamisesta. Suunniteltu muutos voisi parantaa yritysten investointitukien saatavuutta myös Etelä-Suomessa vuodesta 2028 alkaen.

Vaaleansininen tausta, keskellä valkoinen ympyrä, jossa teksti: Maakuntahallituksen päätöksiä.
Päijät-Hämeen liitto

Komission ehdotuksen mukaan Etelä-Suomi voitaisiin ottaa mukaan alueisiin, joilla yrityksille voidaan myöntää nykyistä korkeampia investointitukia. Muutos vahvistaisi alueiden mahdollisuuksia houkutella uusia investointeja, tukea yritysten kasvua ja luoda työpaikkoja.

Päijät-Hämeen liitto pitää ehdotusta tärkeänä. Geopoliittinen tilanne ja Venäjän vastaisen rajan sulkeutuminen ovat heikentäneet investointiympäristöä koko Suomessa, eivät vain rajaseuduilla. Vaikutukset näkyvät niin taloudessa, teollisuudessa, logistiikassa, energiahuollossa ja investoinneissa kuin matkailussakin.

Päijät-Hämeen näkökulmasta tulevien tukiratkaisujen tulee perustua alueiden todelliseen tilanteeseen sekä mahdollistaa riittävät tukitasot yritysten investointien ja uudistumisen vauhdittamiseksi. Maakunnan tila on yksi valtakunnan heikoimmista, kun työttömyys on korkeaa ja talouden kehitys monia muita alueita heikompaa. Yritystukia kohdentuu alueelle edelleen verrattain vähän.

Päijät-Hämeen liitto valmistelee yhdessä Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa kannanottoa komission kuulemiseen. Maakuntahallitukselle esitetään myös, että liitto valmistelisi Päijät-Hämeen oman, tarkentavan lausunnon.

Komission ehdotus on Päijät-Hämeelle erittäin tärkeä. Se tunnistaa sen, että muuttunut turvallisuus- ja taloustilanne vaikuttaa koko Suomeen sekä yritysten investointipäätöksiin.

Meidän tavoitteemme on, että yrityksillä olisi nykyistä paremmat edellytykset investoida, kasvaa ja työllistää myös Päijät-Hämeessä. Jos Etelä-Suomen asema uudessa tukijärjestelmässä vahvistuu, se voi tuoda alueellemme uusia investointeja ja parantaa kilpailukykyämme pitkällä aikavälillä. Muutos tasapuolistaisi yritysten investointimahdollisuuksia Suomessa alueille jotka ovat kärsineet Venäjän hyökkäyssodasta johtuvista rakennemuutoksista, toteaa maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija

Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta. 

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Ilmakuva Lahden kaupungista. Järven rannan tuntumassa kerrostaloja ja metsää.

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