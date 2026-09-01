Maakuntahallitus käsittelee EU:n suunnitelmaa muuttaa alueellisten valtiontukien suuntaviivoja

Komission ehdotuksen mukaan Etelä-Suomi voitaisiin ottaa mukaan alueisiin, joilla yrityksille voidaan myöntää nykyistä korkeampia investointitukia. Muutos vahvistaisi alueiden mahdollisuuksia houkutella uusia investointeja, tukea yritysten kasvua ja luoda työpaikkoja.

Päijät-Hämeen liitto pitää ehdotusta tärkeänä. Geopoliittinen tilanne ja Venäjän vastaisen rajan sulkeutuminen ovat heikentäneet investointiympäristöä koko Suomessa, eivät vain rajaseuduilla. Vaikutukset näkyvät niin taloudessa, teollisuudessa, logistiikassa, energiahuollossa ja investoinneissa kuin matkailussakin.

Päijät-Hämeen näkökulmasta tulevien tukiratkaisujen tulee perustua alueiden todelliseen tilanteeseen sekä mahdollistaa riittävät tukitasot yritysten investointien ja uudistumisen vauhdittamiseksi. Maakunnan tila on yksi valtakunnan heikoimmista, kun työttömyys on korkeaa ja talouden kehitys monia muita alueita heikompaa. Yritystukia kohdentuu alueelle edelleen verrattain vähän.

Päijät-Hämeen liitto valmistelee yhdessä Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa kannanottoa komission kuulemiseen. Maakuntahallitukselle esitetään myös, että liitto valmistelisi Päijät-Hämeen oman, tarkentavan lausunnon.

Komission ehdotus on Päijät-Hämeelle erittäin tärkeä. Se tunnistaa sen, että muuttunut turvallisuus- ja taloustilanne vaikuttaa koko Suomeen sekä yritysten investointipäätöksiin.