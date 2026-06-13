Naantalin Musiikkijuhlien kävijämäärä kasvoi merkittävästi

Naantalin Musiikkijuhlat kasvatti suosiotaan

46. kerran järjestetty Naantalin Musiikkijuhlat teki kävijäennätyksen kuulijakunnan laajennuttua 24%. Festivaalin aikana järjestettiin 21 konserttia, joista 6 oli loppuunmyytyjä. Konserteista ensimmäisinä loppuunmyytiin Kultarannan puistokonsertti, illalliskonsertti ja ensi kertaa toteutetut kävelykonsertit.

Naantalin Musiikkijuhlilla esiintyi yli 200 esiintyjää Suomesta ja ulkomailta. Festivaalilla vieraili Euroopan Kulttuuripääkaupunki Oulu oman orkesterinsa kanssa, Alexander Sitkovetskyn edustusorkesteri Leopoldinum Chamber Orchestra Puolasta sekä Turun Filharmoninen orkesteri. Uusia tilausteoksia kuultiin amerikkalais-suomalaiselta Lara Poelta ja Olli Mustoselta. Ulkomaisina vierailijoina festivaalilla esiintyivät pianisti Barry Douglas, viulisti Ioana Christina Goicea ja alttoviulisti Hartmut Rohde. Pianisti-säveltäjä Ralf Gothónin 80-vuotisjuhlia vietettiin taiteilijan profiilikonsertin merkeissä. Jazzin 100-vuotisjuhla kuului ohjelmistossa sekä Kultarannan konsertissa että Kaivohuoneen jazzklubeilla Jukka Perkon ja Jay Kortehiston tähdittämänä.

Jousiakatemia ja nuoret vahvasti mukana

Musiikkijuhlat jatkoi yhteistyötä Suomalaisen Jousiakatemian kanssa, joka kouluttaa huippulahjakkaita nuoria viulisteja, alttoviulisteja ja sellistejä rahoittajanaan Suomen Kulttuurirahasto sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiö. Jousiakatemian nuoret osallistuivat festivaalin aikana järjestetylle mestarikurssille saaden opetusta festivaalilla esiintyviltä taiteilijoilta. Lisäksi nuorten jousisoittajien rooliaan festivaalikonserttien esiintyjinä kasvatettiin tietoisesti viime vuodesta.

-Jousiakatemian nuoria soittajia esiintyi yhteensä viidessä festivaalikonsertissa ja saimmekin kuulijoilta kiitosta mahdollisuudesta seurata nuorten tulevaisuuden tähtien esityksiä. Heidän kehityksen seuraamisesta on tullut uusi houkutin tulla vuosittain Naantaliin nauttimaan festivaalikonserteista, kertoo Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.

Tänä vuonna nuorten rooli näkyi myös John Nurmisen Säätiön kanssa yhteistyössä toteutetussa Rajaton meri -konsertissa, johon 45 nuorta kuvataiteilijaa oli tehnyt visuaalisen toteutuksen yhdessä Creative Technology Finlandin kanssa.

Festivaali rakennetaan laajalla yhteistyöllä

Naantalin Musiikkijuhlat toteutetaan yhteistyössä Naantalin kaupungin, valtion kulttuuriviraston, Naantalin seurakunnan, pääyhteistyökumppaneiden Naantali Span, OP Varsinais-Suomen, Turun Sanomien ja Finnlinesin kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluu lisäksi yli 20 yritystä, yhteisöä ja säätiötä, joilla jokaisella on merkittävä rooli.

-Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme, jotka mahdollistavat festivaalin toteuttamisen ja kehittämisen. Pitkäaikaisten kumppaneiden lisäksi olemme tänä vuonna saaneet kaksi uutta yritystä mukaan toimintaan, kiittelee Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja Jan Lindström.

Naantalin Musiikkijuhlat houkuttelee niin kanta-asiakkaita kuin uutta yleisöä

Erityisesti tänä kesänä positiivista palautetta festivaali on saanut taiteellisen johtajan, viulisti Elina Vähälän kuratoimasta ohjelmasta, joka yhtä lailla huokuttaa klassisen musiikin ystävät kerta toisensa jälkeen Naantaliin ja toisaalta kutsuu uusia kokijoita mukaan. Uusien kokeilujen myötä kynnys konsertteihin on madaltunut ja uutta yleisöä festivaalikävijöistä on nyt 27%.

-Merellinen ja hurmaava Naantali sekä musiikinhistorian ehtymätön aarrearkku ovat aika lailla lyömätön yhdistelmä. On todella inspiroivaa saada suunnitella kokonaisvaltaisia elämyksiä konserttivieraiden koettavaksi, kuvailee Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä työtään, joka on jo seuraavien vuosien osalta hyvässä vauhdissa. Ensi vuonna Musiikkijuhlia vietetään 10.-19.6.2027.