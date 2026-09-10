Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 9.9.2026 18:46:46 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste keski-Suomen pelastuslaitoksen 09.09.2026 päivän tehtävistä: Äänekoskella klo: 08:50 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:45 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Jyväskylässä klo: 15:18 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Äänekoskella klo: 15:46 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Toivakassa Kotamäenkaareessa pieni liikenneonnettomuus klo: 16:18. Kohteessa auto ajautunut tieltä ulos matalassa nopeudessa. Ei henkilövahinkoja. Jämsässä Korpitiellä pieni rakennuspalo klo: 17:51. Kohteessa liedelle jäänyt vedenkeitin syttynyt palamaan, joka saatu sammutettua jauhesammutinta käyttäen. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei henkilövahinkoja.