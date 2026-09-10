Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
10.9.2026 15:07:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.09.2026, klo 14:42:10
Tieliikenneonnettomuus, pieni: Keuruu, Kolhontie
Henkilöauto ollut Kolhontiellä ohittamassa hitaammin kulkevaa traktoria. Traktori lähtenyt kääntymään kiinteistön pihalle. Tämän seurauksena henkilöauto törmännyt traktorin vasempaan etukulmaan.
Molemmissa ajoneuvoissa oli vain kuljettajat. Henkilöauton kuljettaja selvisi lievillä vammoilla onnettomuudesta. Ensihoito tarkasti molemmat kuljettajat. Onnettomuusajoneuvot saatiin siirrettyä pois tieltä, jolloin näistä ei aiheutunut liikenteelle haittaa. Pelastuslaitos raivaisi onnettomuuspaikan.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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